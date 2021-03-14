В Чечне снова задержали "колдуний". Одна из них - учительница истории

Телеканал "ЧГТРК Грозный" опубликовал в своём инстаграм-аккаунте репортаж о жительницах Чечни, которые якобы проводили колдовские обряды.

"Оккультную деятельность шарлатанок записали на скрытую камеру. В числе задержанных мошенниц и учительница обществознания и истории, которая подрабатывала предсказаниями", - утверждают авторы ролика.



Профилактическую беседу с тремя женщинами провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он напомнил, что "колдовство" является крайне тяжким грехом в исламе - сообщает Кавказ.Реалии.