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В Чечне снова задержали "колдуний". Одна из них - учительница истории

Грозный

Телеканал "ЧГТРК Грозный" опубликовал в своём инстаграм-аккаунте репортаж о жительницах Чечни, которые якобы проводили колдовские обряды.

"Оккультную деятельность шарлатанок записали на скрытую камеру. В числе задержанных мошенниц и учительница обществознания и истории, которая подрабатывала предсказаниями", - утверждают авторы ролика.

Профилактическую беседу с тремя женщинами провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он напомнил, что "колдовство" является крайне тяжким грехом в исламе - сообщает Кавказ.Реалии.

  • В феврале чеченские журналисты рассказали о жительнице Грозного Зине Долуевой, которая перед камерами покаялась, признавшись в колдовстве.
  • Тогда же по подозрению в мошенничестве были задержаны две жительницы Чечни. Журналисты утверждают, что они выдавали себя за "целителей высокого уровня".
  • Преследования людей, которых власти подозревают в оккультизме, начались в Чечне в 2013 году и с новой силой возобновились в 2019 году. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к "более опасным, чем терроризм и наркомания".
  • Власти преследуют также и людей, которые обращаются за оккультными услугами. Телеканал "Грозный" регулярно выпускает сюжеты, в которых местные жители раскаиваются за обращение к "колдунам" - отмечает "Медиазона".

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