Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках на 63 млн

Суд в Ставрополе арестовал до 12 мая заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Чиновника обвиняют в получении трёх взяток на общую сумму 63 миллиона рублей.

Самую крупную взятку, в 45 миллионов, Золотарёв, по версии следствия, получил от организации, которая рассчитывала на госконтракт по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. За эти деньги Золотарёв обещал покровительство при реализации контракта.

Сообщается, что по уголовному делу о взятках в качестве обвиняемого проходит также первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. По версии следствия, он вступил с Золотарёвым в преступный сговор.