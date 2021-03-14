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В Пензе родителей школьников попросили закупить портреты Путина 

Классные руководители пензенской школы №78 попросили родителей учеников "срочно купить" за свой счёт портреты президента России Владимира Путина и губернатора области Ивана Белозерцева, чтобы украсить ими кабинеты перед ежегодной комиссией. Об этом изданию "7Х7" рассказала мать одного из школьников, ссылаясь на классные чаты в мессенджерах.

Утверждается, что кроме портретов чиновников родителей попросили распечатать тексты гимнов России и Пензенской области. "Подобного раньше не было", - отметила мама одного из учащихся школы.

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