"Жестче, чем СССР". Блогеры обсуждают задержание 170 депутатов

Казалось бы, задержаниями и арестами в России давно никого не удивишь. Но у российской власти всегда припрятан в рукаве новый трюк. В пятницу 13-го (марта) полиция задержала всех участников форума независимых муниципальных депутатов в Москве - 170 человек.

По сообщениям с мест, полиция вошла в зал во время выступления Евгения Ройзмана, как раз когда он говорил "Не надо демонизировать — во власти те же люди, что и вы!"

Илья Яшин

В Москве сегодня проходил форум независимых депутатов, на который собрались люди из десятков регионов.

Мероприятие началось с панели, на которой успели выступить депутат Максим Резник из Петербурга, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и я. Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России.

Перемены, надеюсь, и правда не за горами. Но пока всё стабильно.

Через 40 минут после начала форума помещение заполнили сотрудники полиции. Всех депутатов (около 150 человек) задержали и отвозят в отделы полиции.

Очень символичный финал короткого форума: депутаты в автозаках, полицейские в масках выкручивают людям руки.

Но никто не обещал нам свободу на блюдечке с голубой каемочкой. Россия все равно будет свободной.

Юлия Галямина

Меня задержали на Форуме муниципальных депутатов. Не представились, причину задержания не объяснили.

Владимир Кара-Мурза

С депутатом Резником обычно встречаемся в Мариинском дворце. Сегодня вот встретились в московском автозаке.

Виталий Шушкевич

На форуме Открытки задержали уже больше ста человек, десятки депутатов со всей России — куча автобусов полиции, автозаки, ОМОН с собаками. Фантастично выглядит всё это в Измайлове, где по старой Конституции спокойно проводили съезды и форумы все от Лимонова и ДПНИ до той же Открытки и касьяновцев. Все гости и спикеры задержаны по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (Ходорковским).

Дмитрий Гудков

Менты вломились на форум «Объединенных демократов» в гостинице «Измайлово». Около 150 человек со всей России, депутаты, журналисты.

Берут всех: от Евгения Ройзмана до Владимира Кара-Мурзы.

Ваше мероприятие не санкционировано – в зале, в зале не санкционировано!

А ночью хватали Екатерину Енгалычеву, депутата Мосгордумы.

Все понятно.

Диктатура как она есть.

Илья Шуманов

Форум независимых депутатов в Москве. Собаки. Автозаки. Взрывотехники. Гостелевидение. Опера в балаклавах. Вечеринка миллионов на пятнадцать бюджетных денег. Представители власти, законно избранные гражданами, сидят в автозаках, их с собаками сторожит полиция. Раскрываемость преступлений полицией каждый год падает. Да и кому какое дело на раскрываемость преступлений, когда в нашей стране ещё остались независимые депутаты.

Ксения Ларина

Целыми съездами арестовывают. Чего мелочиться? Историю зря что ли писали своей кровью большевики, все пригодилось.

«Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на XVII съезде партии, 70 % были арестованы и расстреляны в 1937—1938 гг. как «враги народа». Из 1966 делегатов того же съезда с решающим и совещательным голосом было осуждено за контрреволюционные выступления более половины — 1108 человек»

Михаил Виноградов

Значимость оппозиционных депутатов (включая муниципальных и прочую Мосгордуму) традиционно преувеличивается.

Понятно, когда такое преувеличение допускают сторонники оппозиции: им надо же за что-то цепляться и придумывать историю успеха, раз уж в реальности ее не случилось.

Парадоксальнее, когда это делается охранителями. Заимствующими из параллельной реальности и презентующими некий аналог картины двоевластия советов и правительства (тогда временного) в революционном Петрограде 1917 года.

Софья Беляева

Любопытно, что в той же гостинице некоторое время назад проходили «Сталинские чтения», и там уж никого не разгоняли.

Лев Шлосберг

Задержание участников форума муниципальных депутатов в полном составе напоминает разгон и арест депутатов Учредительного Собрания большевиками в январе 1918 года. Учредительное Собрание тогда тоже признали нежелательной организацией. Владимир Путин учится ремеслу власти по методичкам Владимира Ульянова по кличке Ленин.

Комментаторы фантазируют о том, что будет дальше. Фантазии невесёлые.

Константин Калачев

А вот еще был случай. Собрал будущий кандидат людей, чтоб заявить о своем самовыдвижении в депутаты Госдумы, их тут всех и повязали. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти.

Сергей Большаков

Следующая встреча с сотрудниками ОМОН на каждом собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Владимир Осечкин

Выстраивается тоталитарное государство, тоталитарный режим, который может быть ещё жёстче, чем СССР. У Сталина хотя бы СПЧ и лицемерия не было. А тут одни пытают, а другие приходят и селфи делают, имитируя правозащиту... Москва. Россия. 2021 год. Антиутопия.

Александр Кушнар

Арест мундепов – это ответ тем, кто рассуждает о технической состоятельности в России чего-то похожего на Майдан. Последний стал возможен в Украине благодаря тому, что в парламенте находились люди, которые затем поддержали Революцию Достоинства. В России, как и в Беларуси, ничего подобного никогда не было и нет (как проницательно подмечал Портников), а при первых признаках – в зародыше – уничтожается с лихостью дровосека. Вырезаются на корню любые попытки формирования представительской оппозиции. Допустить ее хотя бы на муниципальные уровни, не говоря уже о Госдуме – значит заложить бомбу замедленного действия, которая сработает во время очередного масштабного митинга. Вывод, который делает путинский режим, заключается в том, чтобы ни в коем случае не позволить оппонентам пройти в легитимные органы выборной власти.

Александр Морозов

Кремль оставляет независимым деятелям три жизненные стратегии: 1) уехать, 2) отойти в другие дела, 3) садиться. Назад Кремль не пойдет. Он в расширяющемся конфликте с Западом, а, значит, крепнет и "внутренний враг". Внутреннего врага надо искоренять "Искоренять" - это значит "вырывать с корнем". А "корни" глубоки - уходят в геологические пласты сетевых платформ и сетевых редакций. Будут вырывать "вместе с платформами и редакциями". Институциональная достройка путинизма в 2021-2024 - это кровавое дело.

Аркадий Дубнов

Сага о российских желаниях в 10 словах

и ещё 5 слов о проблеме с их удовлетворением

Нежелательна в России «Открытая Россия»

Желательна в России «Закрытая Россия»

Немного только автозаков не хватает

Илья Вайцман

Стало понятно, отчего московские полицаи путаются в показаниях, называя причиной нападения на конференцию муниципальных депутатов то «нарушение санитарных правил», то «деятельность нежелательной организации» (лгут в обоих случаях, конечно). Оказывается (надо же, какая неожиданность), разогнать съезд муниципалов им приказали «старшие товарищи» с Лубянки, но под каким соусом разгонять и винтить - не сказали. Поэтому каждый полицай и нафантазировал о причинах по-своему, несогласованно с другими, отчего и выходит конфуз. Недоработочка у ФСБ, переоценили они полицейский интеллект.

Впрочем, конечно, «нашему суду» наплевать. Чем больше статей - тем лучше.

Андрей Волна

С сегодняшнего дня любая политическая деятельность в России считается незаконной.

А та деятельность, что разрешена, политической не является.

Любовь Жалненкова

Похоже, всё идёт к тому, что разрешённой останется только физиологическая деятельность организмов. Всё остальное - под запрет. Уныло, однако...

Игорь Свинаренко

А мундепов еще не расстреливают, просто задерживают? Удивлен. Но это -- приятное удивление

Общее мнение - арест независимых депутатов является своеобразным началом предвыборной кампании "Единой России".

Денис Билунов

Цель этой операции - воспрепятствовать объединению людей, уже вырвавших очень небольшой кусочек власти у режима. Этот маленький плацдарм в преддверии выборов в Госдуму беспокоит Кремль до такой степени, что он плюёт на все правила и устраивает откровенный полицейский беспредел.

Андрей Десницкий

Я всю дорогу слышу от благомыслов: а что же оппозиция не соберется, не организуется, не выиграет выборы?

Ну вот сегодня в Москве собрались муниципальные депутаты, т.е. люди, которые уже выиграли местные выборы и, очевидно, собираются продолжить свою политическую карьеру.

И?

Подъехала полиция, всех-всех-всех задержала и отвезла в участок.

Я понимаю, что благомыслы или не заметят, или продолжат говорить то же самое: дескать, надо было как-нибудь договориться с полицией, или поголовно вступить в Единую Россию, надеясь изменить ее изнутри и проч.

Но факт остается фактом.

После трехдневного голосования на пеньках стало, по-моему, совершенно неприлично говорить, что в России есть выборы. Голосование есть, а выборов не видать.

Алексей Малаховский

Прямо сейчас лучших российских региональных депутатов (около 200 человек) со всей страны затаскивают в автозаки. Таким стал итог их форума, который реально народные избранники решили провести в Москве. [...]А ещё на днях стало известно, что на Сергей Митрохин и Екатерина Енгалычева власти готовят «дадинскую» статью. Что это значит? Это так началась предвыборная кампания партии Единая Россия. Они собираюсь арестовать и посадить всех своих самых опасных конкурентов. Как думаете, хорошая тактика, чтобы выиграть осенние парламентские выборы?

P.S. Знаете, что мне сразу вспоминается, когда я вижу, как куча силовиков задерживает мирных российских оппозиционеров? Когда в городе Кемерово несколько часов подряд убивали девушку, в городе «не хватило полицейских», чтобы приехать на вызов.

Максим Шевченко не хочет довольствоваться таким простым объяснением, и выдвигает несколько своих, куда более красочных.

Задержание участников форума муниципальных депутатов, собранного проектом «Объединённые демократы», впечатляет не только показной жесткостью и угрозами «применить спецсредства» со стороны сотрудников МВД, но и демонстративной абсурдностью применения власти. [...] Что мешало без публичного показного скандала, выставляющего сотрудников полиции в очередной раз озверевшими держимордами, просто предупредить организаторов о недопустимости проведения мероприятия? [...]



Версии произошедшего следующие:

1. Системные либералы во власти, сотрудничающие с Западом и Ходорковским, решили воспользоваться провалом навальнистского движения, вызванного арестом и тюремным сроком лидера, а также беспомощной общественно-политической и организационной позицией остающихся на свободе и за границей сподвижников, и вдохнуть жизнь в угасшие было на фоне наступавшего навальнизма проекты, ассоциирующиеся с Ходорковским.

Массовый арест - очевидное перетягивание общественного внимания (в том числе и западного) от навальнистов к «Объединённым демократам» и прочим проектам «Открытой России». Причём управляемое и санкционированное.

2. Просто тупой полицейский маразм, бессмысленный и беспощадный. Но кто-то же приказ отдал и чем-то ведь этот отдавший приказ руководствовался? Неужели полагал, что может запугать Резника, Пивоварова, Яшина, Ройзмана, Кара-Мурзу и других?

Если это так, то на лицо явное неполное служебное соответствие.

Хотя возможно просто тупое выбивание из предстоящих выборов по принципу «три административки приводят к уголовке».

3. Одновременное с задержанием форума задержание прособянинского «яблочника» Митрохина (очевидная его раскрутка как яркого оппозиционера и жертвы режима) может свидетельствовать всё о той же конкурентной борьбе в политтехнологических верхах, которую мы наблюдали на московских выборах в 2019.

С ним неожиданно согласен Аббас Галлямов:

Источники в мэрии рассказали журналистам, что они не имели отношения к вчерашним действиям полиции. Говорят, что операцию курировало ФСБ.

Это далеко не первый слив подобного рода. В последнее время жанр перекладывания ответственности за непопулярные действия расцвёл пышным цветом. Практически после каждого громкого события - будь то голосование по поводу Дзержинского, разгон оппозиции или оглашение предвыборных установок - в одном из СМИ появляется источник, который говорит: «Это не мы, это - они».

Источники в администрации президента валят на мэрию и спецслужбы; источники в мэрии - на силовиков и Кремль, и так далее. Было даже, что анонимный кремлевский персонаж на самого Путина показал. Дескать, а что мы можем сделать? Нам президент велел.

Раньше такого не было. Похоже, бюрократия чувствует, что время платить по счетам приближается. Коллег из смежных ведомств теперь боятся меньше, чем общественного мнения. Последнее превращается в ключевой политический фактор.

Комментаторы слева и справа сходятся на том, что подобные отчаянные меры власти не помогут.

Дарья Митина

Судя по событиям сегодняшнего утра, власть таки решила провести выборы по сценарию открытой конфронтации - весьма рискованное решение. В 2014 году бы проканало, но сейчас 2021-й. То ли этого кто-то не понимает, то ли наоборот, понимает слишком хорошо. Похоже, пилить сук, на котором сидишь, превращается в стратегию определенной части внутриполитического блока.

Ну-ну.

Эль Мюрид

Вчерашнее задержание почти двух сотен участников собрания муниципальных депутатов в Москве вполне вписывается в текущий тренд на полный отказ даже от формальных норм и признаков политической борьбы. Впрочем, путинская Россия не предполагает существования публичной политики как таковой. Любой намек на нее является государственным преступлением с вытекающими из этого последствиями.

Нет смысла делать из произошедшего далекоидущие выводы. Больной неизлечимо болен, диагноз известен. А периодические приступы и обострения — лишь следствие и проявление самой болезни.

Существует ошибочное предположение, что диктаторский режим способен достаточно долго удерживать свои позиции и устойчивость даже на нисходящем тренде. Если насилия недостаточно для удержания власти, значит, нужно больше насилия. Недостаточно его — значит, ответ можно найти в переходе к террору и фашизму. И всё будет продолжаться как прежде. Ошибочность этого предположения заключается в самой природе любой деградирующей системы. Ее устойчивость равна устойчивости самого слабого элемента системы. Любая цепь рвется не по всей длине, а в месте наиболее проржавевшего звена.

В этом смысле «еще больше насилия» - это попытка наложить еще один слой штукатурки на треснувшую до фундамента стену. Финал всё равно будет тот же.

Алексей Макаркин

Отличие нынешней ситуации от времен разгона Учредительного собрания (что предвещало уничтожение политической оппозиции) заключается в том, что улучившие момент для прорыва к власти ("вчера было рано, завтра будет поздно") большевики использовали ее для запуска социальных лифтов, беспрецедентного по масштабам в российской истории ("сегодня приказчик, а завтра царства стираю в карте я"). Сейчас же ситуации обратная - речь идет не о буре и натиске, а о застревающих социальных лифтах и об игре на удержание с апелляцией к стабильности, к нераскачиванию лодки и к воспоминаниям о событиях тридцатилетней давности, которые с неизбежной сменой поколений теряют актуальность все для большего числа россиян.

Екатерина Шульман

Новости полюбившейся читателям рубрики "В Москве задержали всех человек". На форуме "Муниципальная Россия" - съезде муниципальных депутатов в Измайлово - задержали всех участников и всех журналистов, всего больше 180 человек. [...] Из нового, но тоже знакомого по протестному сезону-2019: подчеркнутая сочувственность сотрудников полиции. Ройзман про это пишет, я такого во время летнего турне по лучшим ОВД Москвы тоже наслушалась: да разве мы не люди, да мы ж всё понимаем, и вообще я Любовь Соболь слушал, она мне очень нравится (говорил мне сотрудник ОВД Тверское). О несчастия пожилой автократии, которая не может ни избавиться от выборов, ни выиграть их! Угрозу-то она верно чует смущенной душой: будущее, разумеется, за земствами и местным самоуправлением, за локальными сообществами, за добровольной самоорганизацией граждан. На следующем же повороте исторической спирали муниципалы вынесут федералов, представленных только малосимпатичными голограммами в тускнеющем телевизоре, и не имеющих к жизни людей никакого отношения.

Игорь Эйдман

Мирнообновленцы собрались обсудить, как при помощи местного самоуправления бороться за демократию. Однако новому самодержавию никакие реформы не нужны. Курс взят на подавление любой несанкционированной политической деятельности.

Александр 3 тоже жестко пресекал оппозиционную активность земских представителей и проводил антидемократические контрреформы. Плеханов писал после его смерти: "Целых 13 лет Александр III сеял ветер. Его наследнику предстоит сделать всё, чтобы буря не разразилась". Что случилось с непутевым наследником и его семьей, хорошо известно.

Путин и его наследники тоже рано или поздно пожнут бурю. Сажая новых кадетов, "самодержец" подготавливает почву для новых эсеров; либералов с прожектами в портфелях могут сменить радикалы с маузерами в руках.

Форум независимых депутатов в конце концов всё-таки состоялся, хоть и не в полном составе. Прямо в помещении ОВД.

Алексей Дуленко



Друзья, я на свободе. В ОВД Гольяново нам, нескольким десяткам задержанных мундепов, предоставили актовый зал, в котором Iakov Yakubovich и Евгений Ройзман провели секцию Муниципального Форума. Отлично провели время в приятной кампании социально активных людей! Отдельное спасибо ОВД-Инфо за предоставленные продукты и замечательного адвоката.