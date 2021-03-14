Тысячи французов помянули 14-летнюю Алишу, убитую одноклассниками

Во французском городе Аржантёй, предместье Парижа, в воскресенье от 3 до 5 тысяч человек провели марш памяти 14-летней лицеистки Алиши, убитой одноклассниками.



Алишу нашли утонувшей в Сене в понедельник вечером, 8 марта. Как сообщил позднее прокурор, девочка пришла на встречу с двумя 15-летними учениками её же класса — парнем и его подругой. Они избили Алишу, а затем, "чтобы скрыть следы", бросили, еще живую, в реку. По данным прокуратуры, они действовали "по предварительному сговору", сообщило "Международное французское радио".

Участники шествия проследовали от лицея, где училась 14-летняя Алиша, до парка des Berges, где она погибла. Там перед участниками траурного шествия выступили родители погибшей девочки и представители власти. "Это могла быть ваша дочь", сказал отец, потерявший своего ребёнка.



Мэр города Аржантёй выразил сочувствие родителям и поблагодарил всех, кто помогает подавленной горем семье. Глава столичного региона Иль-де-Франс заявил, что произошедшая трагедия требует национального осознания, чтобы смерть Алиши не была напрасной. Травля убивает людей, - сказал Валери Пекресс, - от школьной травли погибают дети.

Как пишет газета Le Figaro, убийство произошло накануне проведения заседания дисциплинарного совета в лицее. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы за это убийство.



Проблема подросткового насилия стала в последние недели одной из главных тем обсуждения во французских СМИ. Министр по делам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа объявила в воскресенье в эфире радиостанции Franceinfo о создании в ближайшие дни комитета, который "лучше подготовит родителей" к борьбе с травлей, жертвами которой могут стать их дети, особенно, если они проводят время в социальных сетях.



1 марта МВД Франции, а также министерство юстиции и министерство образования объявили о разработке нового плана борьбы с молодежным бандитизмом — феноменом, который, по данным МВД, более всего проявляется в парижском регионе.