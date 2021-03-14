С выборов мэра Якутска сняли прямого конкурента "единоросса"

С выборов мэра Якутска сняли оппозиционного кандидата Владимира Фёдорова, у которого, согласно социологическим опросам, были реальные шансы на победу.

Решение о снятии кандидата принял городской суд на основании иска другого кандидата - Айала Прокопьева от партии "Родина". Он потребовал признать незаконным решение избирательной комиссии о регистрации Фёдорова, поскольку тот не предоставил список своих доверенных лиц.

При этом в "Партии дела", от которой выдвигался Фёдоров, заявили, что согласно закону о муниципальных выборах Якутии, такой список не должен предъявляться.

Сообщается, что снятый с выборов кандидат был прямым конкурентом выдвиженца от “Единой России” Евгения Григорьева.

Накануне Якутский городской суд, удовлетворив иски того же Айала Прокопьева, снял с выборов ещё двух кандидатов на пост главы города - Микаэла Заболотного от партии "Социальная защита" и Илью Паймушкина от "Партии малого бизнеса России".

Таким образом, на данный момент на выборах остаются зарегистрированными шесть кандидатов: Евгений Григорьев от "Единой России", Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от "Справедливой России", Евгений Рябченко от ЛДПР, Айал Прокопьев от "Родины" и Иван Комаров от "Гражданской платформы".

Выборы мэра Якутска пройдут с 26 по 28 марта.