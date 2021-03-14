Бывшему президенту Польши Леху Валенсе предстоит операция на сердце

Лех Валенса, бывший президент Польши, основатель и лидер независимого профсоюза "Солидарность", Нобелевский лауреат выступил с видеообращением к согражданам в связи с предстоящей ему операцией на сердце.

В 2008 году в США ему был поставлен кардиостимулятор, который теперь требует замены. На это обратило внимание издание "Медуза", публикующее фрагмент этого обращения в переводе ТАСС": "Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу".

Леху Валенсе 77 лет. Профсоюзная и политическая деятельность привела его в польское и международное правозащитное движение. В 1983 году он был удостоен Нобелевской премии мира. В 1990—1995 годах занимал пост президента Польши. В феврале 2016 года польский государственный Институт национальной памяти (ИНП) заявил об обнаружении пакета с документами, подтверждавшими сотрудничество Валенсы со Службой безопасности ПНР. Документы относятся к 1970-1976 годам.