Падение прибыли российского бизнеса стало рекордным за 12 лет

Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году снизилась на 23,5 процентов. Это – рекордное падение, зафиксированное в стране за последние 12 лет. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, прибыль составила 12 триллионов 420 миллиардов рублей, что почти на 4 триллиона рублей меньше, чем в 2019 году. Это максимальное падение с 2008 года, отмечается в исследовании, пишут "Вндомости".

Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов (включая аннексированный Россией Крым), сообщила FinExpertiza. Самое глубокое падение прибыли бизнеса, по её данным, наблюдалось в Северной Осетии, где убыток с 2 миллионов рублей в 2019 году вырос до трёх миллиардов рублей, а также в Ненецком автономном округе и Ингушетии.

Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией коронавирусной инфекции. Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть и удешевления других сырьевых товаров. Ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер, говорится в исследовании.

При этом по абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году лидером стала Москва, где связанные с коронавирусом ограничения были наиболее жесткими. Доходы столичного бизнеса упали за год на 43 процента или на два триллиона рублей.