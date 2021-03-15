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Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Даниил Медведев в финале Australian Open, Мельбурн, 21 февраля 2021 года

Российский спортсмен Даниил Медведев впервые занял вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Медведев опередил по очкам Рафаэля Надаля, уступив Новаку Джоковичу.

Ранее из россиян так высоко в рейтинге были представлены Евгений Кафельников и Марат Сафин. Они были первыми ракетками мира.

14 марта Медведев одержал победу на турнире в Марселе и выиграл 10-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале россиянин обыграл в трёх сетах француза Пьера-Юга Эрбера.

Турнир в Марселе должен был состояться в конце февраля, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта.

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