Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Российский спортсмен Даниил Медведев впервые занял вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Медведев опередил по очкам Рафаэля Надаля, уступив Новаку Джоковичу.

Ранее из россиян так высоко в рейтинге были представлены Евгений Кафельников и Марат Сафин. Они были первыми ракетками мира.

14 марта Медведев одержал победу на турнире в Марселе и выиграл 10-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале россиянин обыграл в трёх сетах француза Пьера-Юга Эрбера.

Турнир в Марселе должен был состояться в конце февраля, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта.