Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Российский спортсмен Даниил Медведев впервые занял вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Медведев опередил по очкам Рафаэля Надаля, уступив Новаку Джоковичу.
Ранее из россиян так высоко в рейтинге были представлены Евгений Кафельников и Марат Сафин. Они были первыми ракетками мира.
14 марта Медведев одержал победу на турнире в Марселе и выиграл 10-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов. В финале россиянин обыграл в трёх сетах француза Пьера-Юга Эрбера.
Турнир в Марселе должен был состояться в конце февраля, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на середину марта.
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