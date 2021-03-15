Российский поисковик будут устанавливать на гаджетах с 1 июля

Министерство цифрового развития к апрелю подготовит постановление правительства, которым обяжет производителей смартфонов и планшетов, продаваемых в России, устанавливать по умолчанию российский поисковик в загруженный браузер. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В пресс-службе министерства газете сказали, российские пользователи получат "возможность использования российской поисковой системы по умолчанию", начиная с 1 июля.

Какой именно российский поисковик это будет, решит правительство. По мнению участников рынка, скорее всего, это будет "Яндекс".

В "Яндексе" изданию ответили, что не знают, как будет реализована установка отечественного поисковика, так как не видели окончательную версию постановления. В компании считают, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать "окно выбора" поисковой системы.

В Mail ru Group и Apple не ответили на запрос издания. Компания Google отказалась от комментариев.