Российский поисковик будут устанавливать на гаджетах с 1 июля

Министерство цифрового развития к апрелю подготовит постановление правительства, которым обяжет производителей смартфонов и планшетов, продаваемых в России, устанавливать по умолчанию российский поисковик в загруженный браузер. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В пресс-службе министерства газете сказали, российские пользователи получат "возможность использования российской поисковой системы по умолчанию", начиная с 1 июля.
Какой именно российский поисковик это будет, решит правительство. По мнению участников рынка, скорее всего, это будет "Яндекс".
В "Яндексе" изданию ответили, что не знают, как будет реализована установка отечественного поисковика, так как не видели окончательную версию постановления. В компании считают, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать "окно выбора" поисковой системы.
В Mail ru Group и Apple не ответили на запрос издания. Компания Google отказалась от комментариев.
- 1 апреля в России вступит в силу закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои новые телефоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры. В январе правительство утвердило перечень программ для предустановки. В нём среди обязательных будут приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", компании "Новые облачные технологии", а также "Госуслуги" и платежная система "Мир".
- 9 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит с 1 июля штрафы до 200 тысяч рублей за продажу устройств без предустановленных российских программ.
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