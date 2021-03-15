Осуждён эксперт, который нашёл алкоголь в крови погибшего ребёнка

Суд в Кировской области вынес обвинительный приговор судмедэксперту Сергею Насонову, который при определении причин смерти в ДТП шестилетнего мальчика указал, что в его крови обнаружен алкоголь. Насонов приговорён к полугоду исправительных работ с удержанием в пользу государства пяти процентов от зарплаты.

Эксперта судили по статье уголовного кодекса о халатности. В материалах дела сказано, что образцы крови ребёнка он взял только спустя два дня после смерти и хранил их не в холодильной камере, из-за чего они могли испортиться. Кроме того, обнаружив следы этанола, Насонов не провёл дополнительную проверку и уничтожил образцы крови.

Резонансное ДТП с участием сотрудника полиции, который на своём автомобиле насмерть сбил шестилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде, произошло 13 июля прошлого года в селе Буйское Уржумского района Кировской области.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого судмедэксперт Сергей Насонов нашёл в крови погибшего ребёнка 0,51 промилле этанола. Дело о смерти мальчика не передано в суд до сих пор.