Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского не получит "Оскар"

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", посвящённый подавлению советскими властями народных волнений в Новочеркасске в 1962 году, не был включён в число номинированных на премию американской киноакадемии "Оскар".

Фильм был выдвинут Россией в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", однако не вошёл в число пяти претендентов на "Оскар".

В категории документальных фильмов в число номинированных не вошёл фильм российского режиссёра Виктора Косаковского "Гунда", повествующий о жизни домашней свиньи и других животных и получивший высокие оценки критики.

Список фильмов, номинированных на "Оскар", был оглашён в понедельник. В категории "лучший фильм" номинированы "Манк", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Отец", "Суд над чикагской семеркой", "Земля кочевников", "Звук металла" и "Иуда и чёрный мессия".

У фильма Дэвида Финчера "Манк" больше всего номинаций – 10. Впервые в истории в номинации "Лучший режиссёр" среди претендентов на награду – две женщины, это Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел.

Церемония вручения "Оскара" пройдёт 25 апреля.