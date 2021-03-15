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В Госдуме назвали число российских военных, погибших в Сирии

Владимир Путин во время посещения российской военной базы в сирийском Хмеймиме, декабрь 2017 года

Число российских военнослужащих, погибших в Сирии за время военной операции в этой стране, составило 112 человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Официально Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. При этом цифра в 112 погибших была названа ещё в 2018 году - об этом заявлял экс-глава Военно-космических сил РФ Виктор Бондарев.

Согласно сообщениям мировых информационных агентств, российские потери в Сирии могут быть значительно выше. Так, по данным Reuters, только в 2017 году во время военных операций погиб 131 россиянин - речь, правда, шла главным образом о наёмниках, которые официально не числятся в штате министерства обороны России.

В 2018 году сообщалось, что в результате авиаудара сил США погибли около двухсот российских наёмников.

Позже несколько выживших в этом боестолкновении россиян подтвердили, в том числе в интервью Радио Свобода, информацию о том, что потери составили, как минимум, несколько десятков убитых, назывались и большие цифры.

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