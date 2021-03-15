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"Досье": семье генерала ФСБ Алпатова принадлежит особняк за 150 млн 

Здание ФСБ России в центре Москвы 

Семья генерала ФСБ Сергея Алпатова, возглавляющего в ведомстве службу экономической безопасности, владеет особняком на Новорижском шоссе в Подмосковье стоимостью 150 миллионов рублей, утверждается в расследовании Центра “Досье”.

Кроме того, Анастасия Алпатова, сноха генерала и дочь бывшего начальника УФСБ Москвы Виктора Захарова, является соучредителем торговой компании “Юнион Проджект”. Другими учредителями фирмы числятся полковник ФСБ Вячеслав Ротавчиков и дочь бывшего замдиректора ФСБ Виктора Комогорова Светлана Мамасуева. Центр "Досье" называет их "приближёнными" секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В расследовании также отмечается, что управление собственной безопасности ФСБ, которое генерал Алпатов возглавлял с 2015 по 2018 год, регулярно упоминалось в СМИ в связи с покровительством услугам по обналичиванию и выводу денег за границу. А службу экономической безопасности, которую Алпатов возглавляет сейчас, источники издания назвали "одним из самых коррумпированных подразделений" во всей спецслужбе.

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