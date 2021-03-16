Обрили или нет? Соцсети о тюремном письме Навального

Важный текст этой недели - письмо Алексея Навального из тюрьмы:

Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове.

Всем привет из «Сектора усиленного контроля А».

Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы.

Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.

Я так себе и называю свой новый дом - «наш дружелюбный концлагерь».

Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело.

Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал «1984» Оруэлла и сказал:

- Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание.

Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно.

Так что в целом у меня все хорошо.

Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях. Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?

Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю.

Владимир Швецов:

Алексей Анатольевич оказался человеком редкого мужества, по крайней мере я бы так не смог... Не могу понять в этой связи, откуда столько ненависти к этому человеку у многих , неглупых на первый взгляд соотечественников???

Олег Пшеничный:

Письмо из тюряги Навальный начинает с шутливого цитирования Иммануила Канта.

Иммануила Канта, Карл!

Александр Шмелёв:

Навальный, конечно, очень крутой! Удивительно точно выбирает правильное отношение к происходящему вокруг тебя запредельному безумию диктатуры - твердо и несгибаемо, но вместе с тем с постоянным юмором и спокойствием. Просто вот буквально детям в школе показывай пост за постом - как примеры, на которых надо учиться как относиться к жизни...

Георгий Албуров:

Отношение к происходящему с юмором хоть и помогает Алексею, но мы не должны из-за этого забывать, что Путин потребовал убить своего главного оппонента, а потом посадил его в пыточные условия

Провластные комментаторы злорадствуют.

Илья Ремесло:

Прочитал пост Навального о первых впечатлениях от зоны. Все как я и говорил ранее, пациент наконец понял, куда попал.

Дотошное, клинически дружелюбное следование "уставу", и никакого насилия.

И "мощный оппозиционер" добросовестно исполняет это всё, представляется по форме и т.д.

Настоящие революционеры царских времен громко смеются в сторонке)

И еще – вы заметили, как все затихло, как будто и не было Алексея Анатольича?

Все живут своей жизнью, о "мощном политике" напоминают лишь вскукареки сотни полудохлых навальнистов в твиттере.

"Казаться" и "быть" крупным политиком – увы, не одно и то же.

Выяснилось по итогу, что Навальный никто, и звать его никак. Вместо "мощного лидера" Навального остался обычный законопослушный зэк.

Софа Белкена:

Все зверства режима в одном месте. В прямом смысле. У них там надо соблюдать режим! Представляете? Неукоснительно. Все отвратительно вежливы. Материться нельзя. Никого не бьют. Но все напряжены и насторожены. Во всех камерах камеры! На него надели форму с номером и фамилией! Голову побрили! Представляете, какая нечеловеческая жестокость?!

Как в тюрьме живет человек, честное слово.

Гаджеты, конечно, нельзя. Но селфи запилил. С зверски бритой головой.

«Наш дружелюбный концлагерь» пишет Алексей.

А мог бы пить баварское в Освенциме!



Кстати, по поводу селфи как раз возникли вопросы.

Александр Плющев:

Фотография, как пишут, кстати, не из колонии, архивная.

Алина Витухновская:

Если речь идет о такой общественно-важной информации как арест и заключение представителя политической оппозиции, мне кажется, очень важно предоставлять публике только проверенные факты, соответствующие реальному положению вещей. В связи с этим вызывает крайнее недоумение публикация фото Алексея Навального, якобы сделанного сейчас, в заключении.

Тогда как данное фото сделано ранее 2011-ого года. О чем свидетельствуют данные о времени загрузки файла на сторонних ресурсах, если воспользоваться поиском по изображению. Также смущают ссылки на ИТАР-ТАСС как источник информации.

Мария Баронова:

Средний IQ журналисткой и политической среды можно оценить исходя из того факта, что огромное количество людей, явно пребывавших в добром здравии и будучи взрослыми десять лет назад, не опознали древнее фото Навального. И восприняли его, как свежее фото из колонии.

Ну что сказать. С такими соперниками Владимир Владимирович может быть спокоен.

Антон Орехъ:

Я вообще, честно говоря, не понимаю, каким путем попадают на волю эти записи для инстаграма, с учетом того, что еще пару часов назад все говорили, что где Навальный не известно, связи с ним нет и т.д

И ещё одна любопытная новость, связанная с Навальным. Большинство членов экспертного совета кинопремии «Белый слон» высказалось за вручение премии в номинации «Событие года» за серию фильмов-расследований ФБК. Последовал скандал - президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов Кирилл Разлогов заявил, что гильдия выходит из числа учредителей премии.

Аркадий Кайданов:

Было бы странным, если у нас все плавно не перетекало бы в незамутненный идиотизм.

Сегодня гильдия критиков и киноведов Союза кинематографистов обсуждала претендентов на цеховую премию "Белый слон" - за событие киногода.

На гильдии зарубились адекватные люди во главе с Кириллом Разлоговым и рьяные, по преимуществу молодые критики из Москвы и Питера, вознамерившиеся отдать Слона Навальному за фильм про дворец, хотя даже формально он сделан уже в нынешнем году, да и при чем тут киноведы с кинокритиками?

Гильдия раскололась.

Надеюсь, эксперты МАТЧ ТВ дадут приз за самый красивый гол года фильму Навального, почему нет?

И театральную "Золотую маску" - тоже ему.

Гулять так гулять!

Анатолий Сивушов:

Совсем рехнулись. Кстати, да, большинство киношников - либералы, в перестройку главный штаб именно в Доме Кино был. Но за государственными деньгами очередь состоит из них же. Вот так вот. Одной рукой берут, другой - фиги крутят.

Они хоть помнят, что речь о кино идёт, вообще-то? Об искусстве... Инфантилы...

Алёна Солнцева:

Российские кинокритики ежегодно вручают свою премию. Когда-то у этой премии была серьезная поддержка со стороны меценатов: Марк Рудинштейн помогал проводить церемонию, потом Александр Роднянский, но последнее время ее делали на общественных началах члены Гильдии кинокритиков с небольшим финансированием из бюджета Союза кинематографистов. В Доме кино в Белом зале проходили церемонии - без участия телеканалов, без банкетов, в узком кругу номинантов и участников.

В этом году о премии практически все забыли, но нашлись энтузиасты, спохватились, и все-таки провели первый тур голосования, как всегда, по основным номинациям. Прошло нормально, анкеты собраны, но тут возник вопрос с "Событием года", номинацией, предполагающей не вполне обычный формат и широкое общественное внимание - ничего не подходило, плохо нынче с событиями. И тут возникла идея наградить фильмы Навального - ведь это именно такое документальное кино, которое посмотрели очень многие, гораздо больше, чем обычно, и которое вызвало большой интерес и обсуждение.

Были и возражения, что, мол, непонятно какой фильм награждать, про дворец вышел уже в новом году, да и с жанром не все были согласны, а ведь есть еще и "Дау", он вышел в 2019, но тогда его мало кто видел..... В общем, в результате большинство сошлись на том, что надо дать два приза - за фильм Навального "Разговор с отравителем" и за фильм Хржановского -мл. "Дау" На том сошлись и большинством голосов проголосовали.

Но такой политизированный результат испугал членов Правления Гильдии.

Там есть группа людей, тесно связанная с руководством СК, их, конечно, понять можно, какое-никакое финансирование, да и крыша, да и статус. Но в экспертный совет премии входят не только члены Гильдии (то есть, сначала все эксперты входили в Гильдию , но потом СК решил, что в Гильдии могут состоять только члены Союза кинематографистов, а многие из нас не считают возможным или нужным вступать в михалковский Союз).

В общем, решение опять приняло руководство, и.о. председателя Гильдии Кирилл Разлогов, перевыборы которого все время откладывают по техническим причинам, принял решение отрезать премию от Гильдии, и объявить, что к ее решениям Гильдия теперь отношения иметь не будет.

В Гильдии полно неизвестного критикам народа - решения, конечно, принимает только несколько человек, политика известная еще со времен избрания Михалкова, оплатившего тогда приезд в Москву сотен рядовых членов из провинции, дружно за него проголосовавших против московско-питерских бунтарей.

В общем, все усилия экспертного совета сейчас направлены на то, чтобы премию в этом году все же провести, Слонов вручить, и сделать все по регламенту. О чем вчера и было заявлено.

Ну и мы церемонию проведем - на свои кровные, собранные по подписке деньги.

А дальше - ну, я думаю, будет сделана очередная попытка создать новую премию государственно-зависимой критики с хорошим бюджетом. Может быть, ее назовут Крымский слон.

Антон Долин:

У нас сегодня «Грэмми» и «Оскары», но мне уже телефоны оборвали по поводу премии «Белый слон», присужденной Навальному, и расколу среди критиков. С вашего позволения, попробую расставить точки над «i».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Премия кинокритиков «Белый слон» вышла из-под эгиды Союза Кинематографистов (по-прежнему возглавляемого Никитой Михалковым). Теперь она является независимой. Поводом или причиной – версии разнятся – стало решение Экспертного совета (я тоже в нем состою) присудить специальный приз «Событие года» команде Алексея Навального за серию фильмов-расследований.

КТО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ РАСКОЛА?

На развод стороны согласились, как я понял, по обоюдному согласию.

Гильдия и СК хотели иметь возможность контролировать подобные премии.

Многие члены Экспертного совета «Белого слона» при этом не являлись членами СК (например, я, но и многие другие) и не хотели в него входить.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ПРЕМИИ «БЕЛЫЙ СЛОН»?

Премии «Белый слон» это грозит максимум потерей места, где раздаются призы (традиционно это делали в Белом зале Дома кино, где рулит тот же Михалков), и минимального финансирования. Надо просто найти новых спонсоров или место для проведения церемоний. Думаю, это не страшная проблема. Тем более, что в нынешний пандемийный сезон можно провести церемонию онлайн.

ВАЖНА ЛИ ПРЕМИЯ «БЕЛЫЙ СЛОН»?

Кому как. Многие ее не замечают или о ней не знают. Денежного эквивалента у призов нет. По мне, из всех наших кинопремий (есть также «Ника» и «Золотой орел») эта – самая честная и разумная. С ее выбором лично я соглашаюсь чаще всего.

ВАЖНО ЛИ БЫТЬ В СОЮЗЕ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ?

Мне кажется, у членства в этом не-вполне-профсоюзе, не способном и не желающем защищать чьи-либо права, есть лишь символическая ценность. Она очевидна людям, которые обрели профессию еще при СССР. Мне, моим ровесникам-критикам или людям, которые младше, вообще неясно, в чем смысл состоять в СК, что и кому это может дать.

Буду рад выслушать иную точку зрения.

НАСТОЛЬКО ЛИ ВАЖНЫ ФИЛЬМЫ НАВАЛЬНОГО, ЧТОБЫ ИЗ-ЗА НИХ СЛУЧИЛСЯ ПОДОБНЫЙ РАСКОЛ?

Важны не фильмы Навального (могло и не прийти в голову их награждать), а сам принцип – попытка СК регулировать премию и требовать от членов Экспертного совета членства в СК Михалкова.

А ФИЛЬМЫ НАВАЛЬНОГО ВООБЩЕ – КИНО?

Полагаю, взгляды членов Экспертного совета на этот вопрос могут быть разными.

Для одних это вообще не кино, а голосуя за них, мы поддаемся политической конъюнктуре (но эти критики смиряются с волей большинства, проголосовавших за Навального).

Для других это, может, и не совсем кино, но они искренне поддерживают Навального – вот таким образом.

Для третьих (думаю, их большинство, я точно в их числе), если в представленном на экране зрелище есть сюжет, автор, тема, саспенс, протагонист и антагонист, юмор и т.д., то это, несомненно, фильм. А если его смотрит вся страна и весь мир, то фильм незаурядный.

Если он не соответствует каким-либо канонам «фильма», то каноны пора менять. Чем, между прочим, вполне прилично заниматься критикам.

Ольга Шервуд:

Что ж, слон не только священное критическое, но еще и в высшей степени свободное животное!

Ольга Дробот:

Кинокритикам - уважение, да.

Виталий Манский:

А я вспомнил, что первая кинопремия Навальному и его группе была вручена в 2015 году, на Артдокфесте как лучшему фильму конкурса "АртдокСеть" за фильм "Чайка".

И получал Навальный эту премию лично. И тогда в 2015, было тоже все не просто. А сейчас оглядываясь назад, кажется что, все было даже очень неплохо 🙁 Навальному - свободу! Кинокритикам - уважение! Всем нам скорейшего окончания этого дурного сериала! Ну и лозунг Артдокфест в 2015 году актуален и сегодня: "Не спи - замерзнешь"!

Марина Вишневецкая:

Событие года.

И это не только название номинации.

Это и привет V съезду кинематографистов (1986 г. Большой Кремлевский дворец), гул которого еще стоит в ушах. Реальный гул от гневного топота ног участников съезда и его гостей, сидевших в зале и на галерке.