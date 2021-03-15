Администрация Байдена попыталась установить контакт с КНДР

Администрация президента США Джо Байдена попыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна. Об этом сообщила журналистам в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы попытались связаться с руководством Северной Кореи. Правительство США располагает для этого несколькими каналами", рассказала Джен Псаки, добавив, что дипломатия всегда остаётся главным средством общения США с другими государствами.

В января 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне на съезде Трудовой партии Кореи, заявил, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении Соединённых Штатов, назвав их "самым большим врагом" КНДР.

Предыдущему президенту США Дональду Трампу удалось встретиться с северокорейским вождём Ким Чен Ыном. Однако, после казавшегося "потеплевшим" климата отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, диалог в очередной раз был прерван.