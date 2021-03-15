Глава комитета по образованию призвала направлять к психологу школьников, репостящих Навального 

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская заявила в интервью изданию "Фонтанка", что школьные учителя должны мониторить страницы своих учеников в социальных сетях, и если на них обнаружатся репосты записей оппозиционера Алексея Навального, то это повод для "индивидуальной работы с ребёнком", "привлечения психолога" и "разговора с родителями".

Также она выразила надежду, что к тому времени, когда подрастёт её четырёхлетняя внучка, о расследованиях Навального, который в данный момент находится в заключении, "уже успеют забыть".

Позже в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга пояснили, что Путиловская говорила "об опасности участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах" и важности объяснять подросткам, что это незаконно. "Рекомендаций же, связанных с деятельностью Навального, нет", - уточнили в пресс-службе.