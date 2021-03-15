Пенсионеру грозит 4 года тюрьмы за продажу карт Генштаба 60-х годов

В городской суд Санкт-Петербурга поступило на рассмотрение уголовное дело о разглашении гостайны, которое было возбуждено против 63-летнего пенсионера. Дело передано в суд с грифом "совершенно секретно".

По данным издания "Фонтанка", бывший начальник цеха подготовки и хранения материалов государственного предприятия "Аэрогеодезия" Владимир Грабовский обвиняется в том, что продал за 9 тысяч рублей диск с топографическими картами Генштаба 60-70-х годов прошлого века поисковику-любителю Антону Коломицыну. Как оказалось, с этих карт, к которым по долгу службы имел доступ Грабовский, до сих пор не снят гриф "секретно".

По предъявленному обвинению пенсионеру грозит до четырёх лет лишения свободы.

Против покупателя карт было также возбуждено уголовное дело - о получении сведений, составляющих гостайну, однако Антон Коломицын не стал дожидаться возможного ареста и уехал в Нидерланды.

Отмечается, что предприятие "Аэрогеодезия", которое в советское время было единственным в стране изготовителем точных топографических фотокамер и обновляло карты с использованием космических снимков, в нынешнее время официально торгует продукцией прошлых лет.