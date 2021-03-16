Офицер оштрафован на 50 тысяч рублей за избиение солдата из Тувы

Ярославский гарнизонный военный суд признал виновным в превышении должностных полномочий офицера, который в январе избил двоих солдат-срочников из Тувы. Суд приговорил майора вооруженных сил к штрафу 50 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

Инцидент произошел 9 января 2021 года в помещении понтонно-переправочного батальона в Ростове Великом. Начальник штаба зашел в комнату и увидел там двоих солдат, которые не вышли на построение. Один из них сидел со смартфоном в руках. Офицер, который на тот момент исполнял обязанности командира батальона, разозлился и нанес солдатам несколько ударов.

Позже выяснилось, что солдаты отдыхали по графику суточного патрулирования. Майор извинился перед ними на построении, солдаты приняли извинения. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин заявил об отсутствии в конфликте межнациональной подоплеки.

10 января СМИ опубликовали обращение одного из солдат части в Ростове Великом, который пожаловался на дискриминацию по национальному признаку. По его словам, пятерых солдат-срочников притесняют командиры "из-за того, что они носят имя "Шойгу" и родом из Республики Тыва". Глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал разобраться в ситуации. Командование Западного военного округа заявило, что солдат не является однофамильцем министра обороны Сергея Шойгу. Ранее в отношении солдата из Тувы, записавшего обращение, завели уголовное дело из-за конфликта с сослуживцем.