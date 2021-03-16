Во Франции выявлен новый штамм коронавируса

На западе Франции, в регионе Бретань у пациентов одной из больниц выявлено заражение новым штаммом коронавируса, вызывающим COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Франции.

Новый штамм выявлен в результате вспышки инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. Согласно данным на 13 марта, "в восьми из 79 выявленных в больничном центре случаев заражения коронавирусом речь идет о новом штамме", подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что выявить новый вариант было сложно: у пациентов встречались типичные симптомы для COVID-19, однако все проведенные тесты давали отрицательный результат. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса может понадобиться серологический анализ крови.

По предварительным данным, новый штамм не опаснее первичного. Сейчас специалисты намерены проанализировать новый вариант вируса и узнать, как он реагирует на вакцинацию и антитела после предыдущих заражений.

Сведения о новом штамме уже направлены в международные органы здравоохранения.

По последним данным, во Франции выявлено более четырёх миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией и почти 91 тысяча летальных исходов. В стране действуют ограничительные меры и введён комендантский час.

Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Лондоном. В январе "британский" штамм был обнаружен у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

Сегодня, 16 марта, Роспотребнадзор сообщил, что на территории России выявили "южноафриканский" штамм коронавируса.

Впервые об его обнаружении власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация, как установили учёные, оказалась примерно на 50 процентов заразнее. Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее переболевших COVID-19, а уже разработанные вакцины оказались малоэффективными против него. По этой причине власти ЮАР отложили начало вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca.