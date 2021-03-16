Корпорация Apple согласилась частично исполнять требования закона о предустановке обязательных российских приложений на свои устройства. Пользователям, активирующим устройства в России, будет предложено установить одобренный правительством список программ на свои устройства. При этом покупатели смогут отказаться от любой из них. Об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на сообщение компании.

Закон о запрете продажи устройств без обязательных российских приложений был подписан президентом Путиным в конце 2019 года. Покупатели в России вместе с гаджетами должны получать доступ к приложению "Госуслуги", голосовой помощник "Маруся", приложения российских социальных сетей и видеосервисов, поисковик и браузер "Яндекса".

16 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов и компьютеров без российских приложений. Предполагается, что штрафы будут взиматься с продавцов с первого апреля.