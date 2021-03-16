Ройзману грозит арест за участие в акциях в поддержку Навального 

Полиция составила два административных протокола на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городе 23 и 31 января.
Ройзману вручили протоколы в екатеринбургском аэропорту Кольцово как только он вернулся из Москвы, где должен был выступать на форуме движения "Объединённые демократы", который, в итоге, сорвала полиция, задержав около двухсот участников мероприятия.
По словам бывшего мэра Екатеринбурга, один из протоколов в отношении него составлен по статье о нарушении требований режима чрезвычайного положения. Максимальное наказание по ней - месяц ареста.
"С рапортом не согласен, показания буду давать в суде", - прокомментировал Ройзман выдвинутое против него обвинение.
- 23 и 31 января в десятках городах России прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел - в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального и сотрудников ФБК по всей стране.
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