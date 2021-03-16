Ройзману грозит арест за участие в акциях в поддержку Навального 

Полиция составила два административных протокола на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в городе 23 и 31 января.

Ройзману вручили протоколы в екатеринбургском аэропорту Кольцово как только он вернулся из Москвы, где должен был выступать на форуме движения "Объединённые демократы", который, в итоге, сорвала полиция, задержав около двухсот участников мероприятия.

По словам бывшего мэра Екатеринбурга, один из протоколов в отношении него составлен по статье о нарушении требований режима чрезвычайного положения. Максимальное наказание по ней - месяц ареста.

"С рапортом не согласен, показания буду давать в суде", - прокомментировал Ройзман выдвинутое против него обвинение.