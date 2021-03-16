В Крыму задержан гражданин России, подозреваемый в связях с СВР Украины

В аннексированном Россией Крыму задержан Владислав Есипенко - российский гражданин, якобы собиравший информацию "в интересах спецслужб Украины". На это сообщение, опубликованное Центром общественных связей ФСБ, обратил внимание сайт "Крым.Реалии".



Задержание произошло 10 марта. ФСБ утверждает, что Есипенко занимался, в частности, фото- и видеосъёмкой объектов массового пребывания людей на территории Крыма. Во время обследования автомобиля задержанного Владислава Есипенко, был изъят предмет "с внешними признаками самодельного взрывного устройства", - сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на публикацию ФСБ.

Задержанный гражданин России якобы сообщил, что собирал информацию "в интересах спецслужб Украины по заданию полковника действующего резерва Службы внешней разведки Украины по фамилии Кравчук". По словам Есипенко, он хранил самодельное взрывное устройство в своём автомобиле для обеспечения собственной безопасности - по рекомендации Кравчука.