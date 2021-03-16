Власти Чехии создали институт поддержки российской оппозиции

Десять депутатов чешского парламента и восемь сенаторов основали общественную платформу "Друзья свободной России". Её целью заявлена "поддержка граждан и организаций, которые борются за демократизацию российского общества".

Один из создателей платформы, сотрудник чешской Ассоциации международных исследований Павел Гавличек, сообщил изданию The Insider, что поддержку получат также независимые российские СМИ, политзаключённые и граждане, которые находятся под давлением режима Владимира Путина, включая членов команды Алексея Навального. Отмечается, что для части из них власти Чехии рассмотрят возможность обеспечения безвизового посещения страны.

В свою очередь сенатор Марек Гилшер заявил, что "чем меньше в России свободы, тем большая опасность грозит Европе и соседним странам", в связи с чем чешские депутаты и сенаторы планируют подключить к своей инициативе представителей Европарламента.