Роскомнадзор предупредил о возможном замедлении работы соцсетей

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил применения технических мер для замедления работы и других соцсетей – после объявленного на днях замедления Twitter на территории России. Теперь речь зашла о Facebook, Instagram, YouTube. Роскомнадзор предупреждает, что замедление этих сетей может произойти, если они откажутся удалять запрещённый в России контент. На заявление Субботина обратило внимание издание "Коммерсантъ".

По словам Субботина, в настоящее время в административных судах рассматриваются случаи отказа от удаления запрещённой информации несколькими социальными сетями – Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Вадим Субботин не исключил, что если Twitter не пойдет на исполнение требования российских законов, то доступ к нему будет полностью ограничен. Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что технические возможности для этого имеются.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России, объяснив это тем, что соцсеть не удаляет публикации с запрещенными сведениями. В публикации "Коммерсанта" отмечается, что решение Роскомнадзора совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников Рунета – от "Почты России" до банков.