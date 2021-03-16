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В Татарстане сгорел огнеупорный памятник Воину-освободителю 

В Татарстане, в городе Заинск, сгорел памятник Воину-освободителю, установленный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает агентство "Интерфакс".

Согласно госконтракту, памятник был изготовлен из "огнеупорного материала". Однако в МЧС по республике Татарстан сообщили, что шестиметровый Воин-освободитель сгорел менее чем за одиннадцать минут.

Региональная прокуратура начала проверку исполнения контрактных обязательств при установке монумента. Ведомству предстоит выяснить, были ли соблюдены технологии производства и использования заявленного огнеупорного материала. Также прокуратура установит причину пожара.

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