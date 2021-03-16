Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Источники в американских разведслужбах, на которые ссылается агентство Reuters, считают, что Путин, вероятно, сам направлял эти усилия. Москва добивалась дезориентации сторонников Джо Байдена, вбрасывая ложную информацию.
Выводы о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2020 году содержатся в 15-страничном докладе, выпущенном во вторник офисом Директора национальной разведки США. Союзники Трампа играли на руку Москве, подогревая критику Байдена со стороны пророссийски настроенных украинских деятелей, говорится в докладе.
Демократ Джо Байден, несмотря на это, победил республиканца Дональда Трампа и 20 января занял поста президента США, отмечают агентство Reuters и газета The New York Times.
Разведывательные службы США выявили и другие попытки повлиять на исход выборов в США. Речь идёт, в частности, о стремлении Ирана подорвать поддержку, которую получал Трамп со стороны почти половины избирателей. В Тегеране хотели отплатить Трампу за то, что он вывел США из участия в международной ядерной сделке с Ираном и ввёл новые санкции против Ирана.
Авторы доклада отреагировали и на утверждения союзников Трампа о том, что Китай вмешивался на стороне Байдена в избирательную кампанию. Пекин не стал целенаправленно вмешиваться в американские выборы, считают эксперты разведывательного сообщества. "Китай предпочёл стабильность в отношениях с США и не рассматривал итог выборов, каким бы он ни был, как возможность рискнуть ради собственной выгоды - а потом оказаться "пойманным" за руку.
Аналитики американской разведки отмечали также попытки повлиять на выборы в США со стороны Кубы, Венесуэлы и ливанской радикальной группировки "Хезболла". Однако, их возможности были несопоставимы с возможнотями России и Ирана.
Разведка США: Россия вмешивалась в президентские выборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин был в курсе попыток, предпринимаемых Москвой, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа. Источники в американских разведслужбах, на которые ссылается агентство Reuters, считают, что Путин, вероятно, сам направлял эти усилия. Москва добивалась дезориентации сторонников Джо Байдена, вбрасывая ложную информацию.
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