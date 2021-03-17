На концерте в Новосибирске пианист выступил против репрессий

Пианист Тимофей Казанцев во время концерта в новосибирской филармонии предложил зрителям собрать подписи в защиту активистки Яны Дробноход, обвиняемой по уголовной статье за неоднократное нарушение закона о митингах.

По словам музыканта, подписные листы в защиту Дробноход он передаст её адвокату для использования в суде, а также направит депутатам Новосибирска. "Мне кажется на таком мероприятии (потому что я не представляю ни филармонию, ни какую-либо другую организацию) логично сказать о том, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий", - заявил со сцены Казанцев. Статья за неоднократное нарушение закона о митингах позволяет за три выхода на улицу посадить человека до пяти лет. "Сегодня эта статья пытается "съесть" жительницу Новосибирска Яну Дробноход", - добавил пианист.

Сотрудник филармонии попытался вывести музыканта со сцены, однако зрители выступили против этого, после чего Казанцеву позволили продолжить.