Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На концерте в Новосибирске пианист выступил против репрессий

Яна Дробноход в одиночном пикете в память Ирины Славиной, Новосибирск, 5 октября 2020г.

Пианист Тимофей Казанцев во время концерта в новосибирской филармонии предложил зрителям собрать подписи в защиту активистки Яны Дробноход, обвиняемой по уголовной статье за неоднократное нарушение закона о митингах.

По словам музыканта, подписные листы в защиту Дробноход он передаст её адвокату для использования в суде, а также направит депутатам Новосибирска. "Мне кажется на таком мероприятии (потому что я не представляю ни филармонию, ни какую-либо другую организацию) логично сказать о том, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий", - заявил со сцены Казанцев. Статья за неоднократное нарушение закона о митингах позволяет за три выхода на улицу посадить человека до пяти лет. "Сегодня эта статья пытается "съесть" жительницу Новосибирска Яну Дробноход", - добавил пианист.

Сотрудник филармонии попытался вывести музыканта со сцены, однако зрители выступили против этого, после чего Казанцеву позволили продолжить.

  • Гражданская активистка из Новосибирска Яна Дробноход находится под арестом по уголовному делу по так называемой "дадинской статье" - о неоднократном нарушении закона о митинги. У Дробноход трое детей. Она принимала участие в акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, политзаключенных и журналистов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG