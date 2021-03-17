Счётная палата раскритиковала закон о госконтроле за просвещением

Счётная палата дала отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, который Госдума накануне приняла в третьем чтении. Ведомство считает его нормы избыточными. Они могут привести к ограничению деятельности организаций гражданского общества, НКО, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, говорится в отчёте Счётной палаты за 2020 год.

Предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания, а вводимый запрет на использование просветительской деятельности для разжигания розни уже предусмотрен 282-й статьёй Уголовного кодекса, подчеркнули в ведомстве.

Также Счётная палата считает, что законопроект приведет к дополнительным расходам, но в документе не приводятся ни расчеты, ни источники финансирования.

В ноябре 2020 года идею ограничить просветительскую деятельность раскритиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что "со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране". По мнению Кудрина, в России растет проблема чрезмерного регулирования различных сфер жизни, сообщает "Коммерсантъ".