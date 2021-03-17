Обвиняемые по "ингушскому делу" объявили голодовку

После решения Ставропольского краевого суда вернуть Зарифу Саутиеву в СИЗО подсудимые по "ингушскому делу" объявили голодовку и отказались участвовать в процессе. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Билан Дзугаев.
10 марта 2021 года Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения, и вчера суд постановил вернуть ее под стражу.
Саутиева была арестована 12 июля 2019 года. Ей вменяется участие в экстремистском сообществе и организация применения насилия в отношении представителей власти на митинге 27 марта 2019 года в Магасе, когда ОМОН и Росгвардия силой разогнали демонстрантов.
- Всего по "ингушскому делу" арестовано 48 человек, а более 30 из них получили реальные сроки. 26 февраля 2021 года по этому же делу задержан экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров.
- Саутиева и другие лидеры ингушского протеста признаны правозащитным центром "Мемориал" политзаключёнными (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов,"Мемориал" с этим не согласился ).
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