Обвиняемые по "ингушскому делу" объявили голодовку

После решения Ставропольского краевого суда вернуть Зарифу Саутиеву в СИЗО подсудимые по "ингушскому делу" объявили голодовку и отказались участвовать в процессе. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Билан Дзугаев.

10 марта 2021 года Зарифа Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения, и вчера суд постановил вернуть ее под стражу.

Саутиева была арестована 12 июля 2019 года. Ей вменяется участие в экстремистском сообществе и организация применения насилия в отношении представителей власти на митинге 27 марта 2019 года в Магасе, когда ОМОН и Росгвардия силой разогнали демонстрантов.