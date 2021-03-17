Суд в Японии: запрет однополых браков противоречит конституции

Суд в городе Саппоро в Японии в среду постановил, что отсутствие в стране возможности легально заключить однополый брак противоречит конституции.

Суд вынес вердикт по иску гомосексуальной пары, которая утверждает, что её права ограничены по сравнению с гетеросексуальными парами - в частности, партнёры не могут вступить в признаваемый государством брак. В решении суда говорится, что отсутствие возможности заключить однополый брак противоречит 14-й статье конституции Японии, которая предусматривает равенство людей перед законом и защиту от дискриминации.

Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение суда как большую победу, хотя оно прямо не предписывает парламенту изменить законодательство.

Япония остаётся последней из стран "Большой семёрки", где однополые браки или партнёрства не признаются на государственном уровне. Несколько лет назад ряд муниципалитетов начал регистрировать однополые партнёрства, однако эта практика распространяется не на всю территорию страны.

Противники однополых браков ссылаются на другую статью конституции, где говорится, что брак должен быть заключён только по взаимному согласию представителей обоих полов. Однако юристы, представлявшие интересы истцов в суде Саппоро, утверждают, что эта норма означает лишь, что браки не должны заключаться по принуждению, и из неё не следует, что брак не может быть однополым.

По опросам, большинство граждан Японии выступает за легализацию однополых браков.