В Джорджии 8 человек убиты при нападениях на массажные салоны

В американском штате Джорждия во вторник было совершено несколько нападений на массажные салоны, жертвами которых стали 8 человек. Подозреваемый задержан, полиция считает, что он действовал в одиночку. Мотивы нападений пока не ясны.

В салоне в Акуэрте к северу от Атланты были застрелены 4 человека, 1 получил ранения. Ещё 2 нападения произошли примерно через час в Атланте - в одном из салонов были убиты 3 человека, ещё один стал жертвой третьего нападения.

Стрелявший был задержан спустя несколько часов, полицейские остановили его автомобиль на юге штата Джорджия. Подозреваемого зовут Роберт Лонг, ему 21 год.

Среди жертв нападений - 7 женщин, 6 из них азиатского происхождения. Сам предполагаемый стрелявший - белый. Полиция пока не заявляла о том, что причиной нападений были расовые мотивы. В Нью-Йорке, однако, контртеррористическое подразделение полиции взяло под дополнительную охрану кварталы, населённые преимущественно выходцами из Азии.