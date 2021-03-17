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Друзья Путина снесли детскую базу отдыха рядом с дворцом под Геленджиком

Владимир Путин и бизнесмен Геннадий Тимченко

Компания, принадлежащая другу Владимира Путина бизнесмену Геннадию Тимченко и сыну другого друга Владимиру Колбину, выкупила землю под детским оздоровительным лагерем под Геленджиком. Новые владельцы снесли базу отдыха и строят на её месте шале с театром и мраморными полами. В двух километрах от стройки находится так называемый дворец Путина.

Лагерь под названием "Золотая лоза" располагался в селе Прасковеевка в двух километрах от того места, где сейчас находится дворец, — рассказывает издание "Проект". Он был открыт в 1968 году и был ведомственной базой отдыха научно-исследовательского института СНИИП. Тот занимается разработкой систем радиационного мониторинга. В 2011 году для детей сотрудников "Росатома" на территории был организован отдельный научно-развлекательный лагерь, призванный популяризировать атомную энергетику. В "Золотой лозе" отдыхали обычные дети — в том числе, из детских домов.

В начале 2017 года институт выставил лагерь на продажу — как непрофильный актив. Имущество, в том числе право аренды на землю, пытался купить бизнесмен, который хотел сделать на этом месте детский курорт. Он был единственным участником торгов, но их результат был отменён. В конце года, после четырёх отменённых аукционов, имущество приобрела компания "Лазурная ягода".

Она стала известна в 2010 году, когда её назвали одним из участников строительства дворца для тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина. Владельцем компании объявил себя приближённый одного из путинских друзей. После её выкупала компания бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В итоге владельцами стали Тимченко и Колбин.

Согласно рассказу одного из строителей, которого нашёл "Проект", на месте лагеря почти достроены четыре шале, в одном из которых, по его словам, будет вип-театр, не более чем на 10 гостей. Строителям запрещают на смене пользоваться телефонами под страхом увольнения, а чтобы попасть на эту работу люди по несколько месяцев ждут проверку от ФСО, утверждает собеседник "Проекта".

Чтобы спасти лагерь бывшие сотрудники, родители и дети пытались написали петицию на имя Путина, собрав под ней тысячу подписей. Им на неё не ответили.

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