Соратников Навального теперь обвиняют в "подстрекательстве"

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбуждённое после акций протеста 23 января в отношении десяти соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду адвокат Владимир Воронин - пишет "Медуза" со ссылкой на трансляцию конференции.
"То есть все десять фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу" - сказал Воронин, который представляет интересы Любови Соболь. При этом, по его словам, в деле пока нет конкретных лиц, которых следствие считало бы объектом подстрекательств.
Адвокат предположил, что уголовное дело возбудили с единственной целью — "чтобы людей на максимальный срок изолировать в своих квартирах и не давать им ни с кем общаться". Подозреваемые по так называемому санитарному делу, среди которых пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат Алексея Навального Олег, глава московского штаба Навального Олег Степанов и другие, находятся под домашним арестом.
Ранее Воронин сообщил, что срок следствия по делу был продлён на 4 месяца.
Также адвокат Соболь сказал, что следователь запретил ей отводить дочь в школу и посещать церковь по воскресеньям. Защитник Соболь отметил, что даже арестованных в СИЗО выводят каждый день на часовую прогулку, а тем, кто под домашним арестом, как Соболь, прогулки не разрешают - пишет Znak.com.
- Следствие считает, что призывы соратников Навального выйти на акцию в его защиту 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции. В статье уголовного кодекса, по которой их обвиняют, нет упоминаний о возможной ответственности за подстрекательство. Согласно УК, подстрекатель - "это лицо, которое с помощью уговоров, угроз, шантажа или иных действий, оказывающих давление на решение иного лица, и таким образом, заставляет его совершить правонарушение". Иными словами, для того, чтобы обвинять соратников Навального за подстрекательство, следствие должно представить доказательства того, что они оказывали давление на неких лиц.
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