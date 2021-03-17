Следственный комитет не посчитал нарушением закона избиение журналиста сотрудником ОМОНа на акции в поддержку Алексея Навального в Москве. Инцидент произошёл 2 февраля в центре города.

Боец Росгвардии ударил 18-летнего журналиста Фёдора Худокормого по голове дубинкой, когда тот снимал видео в Дмитровском переулке. На Худокормове был жилет с надписью “Пресса”, он не участвовал в акции. Врач зафиксировал у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, — передаёт “Апология протеста”.

"Действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными", — указал представитель ведомства в ответе на заявление о преступлении, поданное пострадавшим. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки, отмечается в сообщении правозащитников.