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Владислава Третьяка вывели из состава Международной федерации хоккея 

Депутат Госдумы и глава ФХР Владислав Третьяк, в прошлом – прославленный хоккейный вратарь

Один из самых именитых вратарей в истории хоккея, ныне – депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк покинул состав Совета международной хоккейной федерации.

В интервью агентству "Интерфакс" Третьяк заявил, что написал заявление о выходе из совета добровольно, однако ещё в декабре прошлого года в международную федерацию (ИИХФ) пришло соответствующее распоряжение от мирового спортивного арбитражного суда (CAS).

Распоряжение было связано с санкциями против российского спорта, введёнными после нескольких крупных допинговых скандалов. Санкции в том числе предусматривают, что лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в органы управления международных спортивных федераций.

По словам Третьяка, представители ИИХФ писали письма в его поддержку во Всемирную антидопинговую ассоциацию (ВАДА), но там заявили, что исключения из правил не будут сделаны ни для кого. "Раз есть такое решение, то мы должны его выполнять", – резюмировал прославленный в прошлом вратарь.

В пресс-службе Федерации хоккея России, главой которой также является Третьяк, отметили, что "Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене".

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