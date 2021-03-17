Муниципальные депутаты после срыва форума проведут его в Clubhouse 

Оппозиционные московские и региональные муниципальные депутаты после того, как в прошедшую субботу полиция сорвала их форум, проведут его в онлайн-формате в соцсети Clubhouse, сообщают "Открытые медиа". Мероприятие запланировано на 21 марта.

13 марта сотрудники полиции пришли на форум "Муниципальная Россия", организованный движением "Объединённые демократы" в московской гостинице "Измайлово", и задержали 193 человека - почти всех участников мероприятия. Среди задержанных оказались координатор "Объединённых демократов" Андрей Пивоваров, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, депутаты региональных собраний и активисты из более чем 50 регионов России.

В отношении многих из них были составлены протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. Из документов следует, что речь идёт об основанном Михаилом Ходорковским движении "Открытая Россия". Кроме того, в ГУВД Москвы заявили, что "у значительной части участников форума отсутствовали средства индивидуальной защиты", обязательные в связи с пандемией коронавируса.

Форум "Муниципальная Россия" был организован для обмена опытом и обсуждения взаимодействия во время предстоящих выборов в Госдуму. Издание РБК со ссылкой на источники в московской мэрии сообщило, что решение "разогнать форум" принималось на федеральном уровне, а курировало задержания ФСБ. Собеседник РБК назвал случившееся "устрашающей акцией перед думской кампанией".