За год "Единая Россия" потратила на пропаганду 1,3 млрд рублей  

В 2020-м году "Единая Россия" потратила на пропаганду своей деятельности 1 миллиард 300 тысяч рублей, сообщают "Открытые медиа". Это почти вдвое больше, чем годом ранее, когда партия потратила на те же цели 738 миллионов.

Расходы на пропаганду также увеличили партии ЛДПР и "Справедливая Россия", причём последняя увеличила их в 16 раз - с 4,9 до 80 миллионов рублей.

Среди непарламентских политических объединений лидером по тратам на пропаганду стала партия "Новые люди", которая за полгода израсходовала на эти цели около 40 миллионов рублей.

Отмечается при этом, что почти все партии резко сократили расходы на публичные мероприятия. Эксперты связывают это с тем, что большую часть года их просто нельзя было проводить из-за коронавирусных ограничений.