Ссылки для упрощенного доступа

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Операторов связи обяжут передавать данные абонентов Роскомнадзору

Операторов связи обяжут передавать личные данные абонентов Роскомнадзору, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, в числе таких данных - информация об именах абонентов, местах их жительства, датах рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность, а также данные о звонках и передаче сообщений.

Сейчас доступ к такой информации имеют только спецслужбы и правоохранительные органы.

Формально необходимость доступа Роскомнадзора к личным данным абонентов объясняется борьбой с "серыми" SIM-картами и связанными с этим видами мошенничества, жертвами которых, как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, становятся тысячи россиян.

Однако опрошенные РБК участники рынка связи утверждают, что для осуществления заявленных целей необходим гораздо меньший объём информации. Кроме того, постановление правительства может привести к нарушению тайны связи и риску глобальных утечек личных данных россиян.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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