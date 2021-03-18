"Байден объявлен в розыск". Рунет об интервью президента США

Президент США Джо Байден согласился с журналистом ABC Джорджем Стефанопулосом, что Владимир Путин - убийца. Как он это сделал, вы можете посмотреть сами.

Но в любом случае в Рунете грянула буря.

Виктор Шендерович:

Байден назвал Путина убийцей, и курс рубля понизился. Для чистоты картины остается понять, упадет ли доллар, если Путин назовет убийцей Байдена...

Артемий Троицкий:

Непростое признание для человека президентского статуса. Тем дороже оно стоит.

Рустем Адагамов:

Байден — крутой мужик. Не стал крутить вокруг да около, а сказал всё напрямую, без обиняков.

Антон Орехъ:

Видео важно посмотреть, чтобы понять интонацию. Судя по переводным цитатам могло показаться, что Байден отвечает неуверенно, замявшись, ммм, хмм. На самом деле ответ чёткий и ясный, без сомнений. Это ммм означает ухмылку, но никак не неуверенность

Михаил Ходорковский:

То, что все знали, но боялись сказать. Тяжело далась эта позиция и Байдену.

В данном случае речь идет не о легитимном насилии государства, а именно о личности Путина, как заказчике криминальных убийств.

Это реальность, с которой предстоит жить...

Николай Руденский:

Кажется, двадцать лет спустя ответ на вопрос Запада "who is Mr. Putin?" наконец найден...

Александр Морозов:

Путин начал с того, что президент США сказал о нем, что заглянул ему в душу и увидел, что "этому человеку можно доверять", а заканчивает Путин, когда президент США отвечая на вопрос: "Убийца ли Путин?", говорит: "Да".

Так что это - исторический день. Путин получил то, что хотел. Поскольку покушение на убийство Скрипаля, а затем и Навального было сделано не прокси, а офицерами спецслужб и Путин не дистанцировался от этого, а публично отказался и признавать, и расследовать, то - кто тут убийца? Это - риторический вопрос.

Алексей Дуленков:

Байден заявил, что "Путин - убийца". Не удивлюсь, если Следственный комитет теперь возбудит дело по статье "Разглашение государственной тайны".

Вячеслав Осетров:

Фактически - это ультиматум российской элите от США и коллективного Запада. .

Убийца Путин должен уйти.

Станислав Рудковский:

Интересно, будут ли в будущем сравнивать интервью Байдена с Фултонской речью Черчилля? Или в наше время обесценивая смыслов, слова уже не стоят так дорого, и брошенная фраза просто канет в лету?

Сравнений с Черчиллем или Рейганом хватает, но не всегда в пользу Байдена.

Кирилл Бенедиктов:

Времена меняются, вопросы американских журналистов не меняются ничуть. А вот ответы...

2021 г.

Джордж Стефанопулос (ABC) - Байдену: - Вы знаете Владимира Путина, вы думаете, что он убийца?

Байден:

- Ммммм, да, я думаю.

2017 г.

Трамп:

- Я уважаю Владимира Путина.

Билл О'Рейли (Fox News):

- Но он убийца!

Трамп:

- Убийц множество. Вы думаете, наша страна так уж невинна?

Пётр Фаворов:

Интересно, в истории дипломатии есть аналоги этому байденовскому мо про убийцу? Я только бесконечно более вежливую эмскую депешу могу припомнить. То есть варианта два - либо президент США осознанно провоцирует ядерную войну, в уверенности, что выиграет, и не беспокоясь о миллионах жертв. Либо вместо миролюбивого эгоцентрика главой сверхдержавы впервые стал агрессивный маразматик.

Дмитрий Болкунец:

Обострение между Москвой и Вашингтоном могут иметь последствия для региона.

Ни Трумэн, ни Черчилль такого себе не позволяли. Для политика высокого ранга важно следить за своим языком.

Евгений Поддубный:

Куда ж делись действительно большие люди в политике? Какие - то двоечники и лавочники... Никакого представления о международных отношениях, о глобальной безопасности, гопники с ядерной бомбой.

Александр Коц:

Не могу себе представить, как российский журналист задал бы вопрос Путину: «Байден – убийца?» И уже тем более, как Путин ответил бы: «Мммм, да». О старике Джо, конечно, ходили всякие слухи по поводу его душевного и умственного равновесия, но это ж какое желе нужно иметь вместо мозгов, чтобы вот так на ровном месте себя подставить. Какое теперь к нему будет отношение? Если это было рассчитано на российскую аудиторию, то Байден получит обратный эффект, сплотив возмущенных его хамской выходкой вокруг «убийцы».

Путин наверняка никак на это реагировать не будет, но таких выпадов в отношении руководителя России не было, наверно, за весь период «холодной войны».

Ольга Скабеева:

Лихо. Становится интересно, зачем тогда Байден звонил ‘убийце’ договариваться, например, про СНВ-3? Всего полтора месяца назад.

Или тогда Байден так не считал? Нонсенс. Даже в самые мрачные времена Холодной войны подобного себе не мог позволить ни Рузвельт в отношении Сталина с его репрессиями. Да что там. Черчилль в своей Фултонской речи выглядел, как джентльмен. Кеннеди не называл убийцей Хрущева во время Карибского кризиса. А Джимми Картер не заикался о подобном во время ввода Брежневым советских войск в Афганистан.

Что происходит в Америке? Произносимые сочетания слов президентами США больше вообще не имеют значения?!



Алексей Чеснаков:

Высказывание Байдена не стоит рассматривать как «старческую оговорку». И это, конечно, не ошибка.

Байден мог спокойно «оставить двери открытыми», но предпочел резкую эскалацию конфликта. Причем конфликта личного.

Такие слова - прямой вызов. Их нельзя взять назад.

Это абсолютно рациональный прямой шаг, который обозначает новую реальность. Для внешней политики России эта реальность диктует одну логику поведения. Для внутренней - другую. Никакой компромисс тут невозможен. Полутона опасны. Черно-белая картина теперь не может не доминировать и в риторике, и в реальности. Та часть политической элиты, которая сейчас публично не зафиксирует свою позицию в поддержку Путина, рискует рано или поздно оказаться в числе предателей.

Алексей Мухин:

Замечательный всё-таки президент в США, просто замечательный... Всё говорит и говорит честно. есть только сомнения, что он понимает то, что говорит.

К сожалению для него, он забывает, что на своей позиции подобными заявлениями (о том, что президент России, внимание, цитирую - "убийца" и о том, что "Россия заплатит за вмешательство в выборы", естественно недоказанное и т.д.) выстлана дорога в дипломатический ад, с одной стороны. Ну, кто будет разговаривать с человеком, который делает такие заявления? Есть подозрение, конечно, что американские журналисты просто издеваются над стариком. если это так, то это низко с их стороны.

А, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что мобилизация российского общества вокруг главы государства, после таких высказываний наших "западных партнёров", достаточно быстро достигнет высокой степени. И это будет похлеще "крымского консенсуса".

И да, те, кто разделяет точку зрения Байдена окончат свою политическую карьеру в России, не начиная её. Это факт.

Леся Рябцева:

Я не хочу обижать старичка, но, простите, это что было. Игра на камеры? На Запад? Очередной пропагандисткий вброс о том, какие русские злые и тупые?

Мне все-таки хочется верить, что Байден все. Ну пора: лечиться, отдыхать, выходить на ретайрмент. Отдай правление Камале, чувак.

Потому что если он не все, то эти хамские бездоказательные обвинения в адрес Путина — окончательный и бесповоротный позор. Подобная истерика мужчине не к лицу.

Россия справилась с пандемией, изобрела вакцину, выкарабкивается из постковидного экономического кризиса. Россия прет танком со своими взглядами, не пытаясь выслужиться перед правительствами остальных стран. Россия взяла Крым и гордится этим, а тут еще и годовщина. Россия во главе с Путиным остается оплотом традиционных ценностей.

Слова Байдена — доказательство его слабости, бессилия перед реальными проблемами, с которыми он столкнулся с самого начала срока. Так себя ведут малолетние задиры, но никак не главы государств.

Игорь Эйдман:

Теперь уже официально. Путина перевели из разряда глав государств в разряд международных преступников-убийц.

Он не простит Байдену правду о себе и будет мстить. Преступники больше всего ненавидят тех, кто ловит их за руку. Злобная мстительная путинская натура заставит его, вопреки здравому смыслу и реальному соотношению сил, пытаться наказать обидчика.

Гибридная война может перейти в новую ещё более острую фазу. Скорее всего, будут предприняты ещё более масштабные попытки дискредитировать Байдена и дестабилизировать ситуацию в США. В ход пойдут трамписты, конспирологи, расисты всех рас, ультраправые и ультралевые.

Путину нужны любые внутренние конфликты в США, способные ослабить позиции страны в противостоянии с Кремлём. В ходе новой информационной войны российские власти будут возбуждать недоверие к основным политическим институтам США и лично к президенту, сеять панику, хаос и ненависть. Ничего в конечном итоге не получится, но дров могут наломать немало.

Анатолий Несмиян:

Пропагандисты и придворные уже соревнуются в верноподданических выражениях, вероятно опасаясь, что отмолчатся в такой ситуации будет означать проявить нелояльность. Но пока это всё явно частная инициатива. Ожидание реакции «сверху». Кстати, реакция должна быть замедленной — у сидения в подвале есть свои особенности: экстренные вопросы решать на дистанционном удалении непросто.

В целом у Кремля есть два ответа — спустить на тормозах или включить мобилизацию. С одной стороны мобилизация очень удачно ложится на введенный режим «Крепость» с идеей «Кругом враги». Когда внутри страны дела идут хуже некуда, самое время начать рассказывать, что это не мы такие, это враги нам мешают. Возможно даже, на короткой дистанции вялый всплеск патриотизма удастся поднять. Но ненадолго и не очень высоко — дураков верить Путину в стране все меньше. Когда ты врешь без остановки, даже у самых безголовых начинают появляться вопросы. С другой стороны, конфронтация бесперспективна: шансов у нынешней полуживой России нет даже с третьеразрядными странами. И опять-таки — обворовывать страну бесконечно нельзя. У всего есть свои последствия.

В общем, с мобилизацией дела обстоят неважно, тем более, что в состоянии буквально комы любое напряжение может стать фатальным. Поэтому даже если что и будет — то только вербально. Крики, майку на груди порвать: «держите меня семеро!» - не вопрос. Но не более того.

Могут и спустить на тормозах. Если Байден не будет снова что-нибудь подобное говорить, то через неделю все уляжется и забудется. И если не слишком давить на эту тему, то она отойдет на второй план, а потом и вообще исчезнет. Во всяком случае для внутреннего потребителя.

То, что руководство ведущих стран прекрасно понимает, кто такой их «партнер» из Кремля, давно не секрет. Байден лишь простодушно озвучил то, что произносится не для широких народных масс. То, что «там» попросту презирают эту публику, у которой ни в одной сколь-либо нормальной стране никогда и ни при каких обстоятельствах не было бы ни шанса попасть на такой уровень — тоже, в общем-то, факт. В целом подобный типаж для тех же американцев вполне знаком — обычные латиноамериканские диктаторы-мафиози, сколько они их уже повидали. Европа со своим колониальным прошлым тоже понасмотрелась на таких туземных царьков. Ничего нового для себя они не открывают. Просто сейчас прекращается всякий политес в отношении Путина, его уже списали из числа тех, кого держат за ровню. Теперь это просто перестают скрывать.

Юрий Ткачёв:

А если серьёзно, то слова Байдена - не самый лучший сигнал для России.

Дело даже не только в том, что подобная риторика ранее была допустима разве что для персонажей типа ИГИЛ или Аль-Каиды, а теперь применяется и в отношении России, что свидетельствует об отношениях между странами.

Дело в том, что США, похоже, Россию уже совершенно не боятся. И вот это уже, прямо скажем, тревожный для России признак.

Алексей Макаркин:

Полагаю, что Джо Байден вполне понимал все последствия своей "перепасовки" с Джорджем Стефанопулосом, так как он не видит смысла в личных контактах с Владимиром Путиным. Это Дональд Трамп стремился пообщаться, рассчитывая, что в бизнес-стиле сможет обойти государственный аппарат. Байдену это неинтересно, потому что на новые договоренности, требующие взаимного доверия, выйти не удастся, так как доверия нет в принципе ни у одной из сторон. Общей повестки тоже нет.