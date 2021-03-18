Посольство США в Киеве осудило арест внештатного сотрудника Крым.Реалии Владислава Есипенко. Он был задержан 12 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств. По предъявленной статье журналисту грозит до шести лет лишения свободы.

В заявлении посольства, обнародованном в твиттере 18 марта, говорится, что оно осуждает арест и считает его политически мотивированным. "Российские незаконные оккупационные власти не имеют законных полномочий препятствовать деятельности свободной прессы, самовольно арестовывать людей и отказывать им в надлежащих процессуальных правах", – сообщает посольство.

Накануне арест Есипенко осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. “Задержание нашего внештатного корреспондента вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй", – заявил Флай.

Решительный протест выразило министерство иностранных дел Украины. Украинские власти открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы журналиста, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.