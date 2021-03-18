Экспертиза признала невменяемым хотевшего изгнать Путина шамана

Специалисты якутского психоневрологического диспансера вновь признали невменяемым шамана Александра Габышева. Весной 2019 года он отправился в поход Москву проводить ритуал изгнания злого духа из Кремля. Им Габышев называл президента России Владимира Путина.

После того как Габышев приобрёл популярность и стал собирать массовые митинги, его задержали в результате спецоперации на границе Бурятии и Иркутской области. Против него было возбуждено дело, экспертиза по заказу следствия признала его невменяемым, — напоминает Сибирь.Реалии.

В январе 2021 года Габышев заявил, что намерен начать новый поход на Москву в марте. 28 января он был задержан и помещён в психоневрологический диспансер. Следственный комитет возбудил против него нового уголовное дело из-за насилия в отношении сотрудника полиции.

Габышева могут вновь направить на принудительное лечение, —сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Будет ли защита опротестовывать решение, пока не решено. Правозащитная организация "Международная амнистия" признала его узником совести.