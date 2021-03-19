В Хабаровске на координатора штаба Навального завели уголовное дело

На координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина возбудили уголовное дело по статье так называемой дадинской статье - о неоднократном нарушении законодательства о митингах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Ранее Алексей Ворсин заявлял о намерении участвовать в выборах в Государственную думу.

Как рассказал адвокат Андрей Битюцкий, в отношении Ворсина провели проверку. МВД отправило материалы в Следственный комитет, однако тот вернул их обратно.

19 марта к Ворсину, а также координатору Либертарианской партии Артёму Мозгову и кандидату в городскую думу Андрею Пастухову пришли с обысками. Об этом активисты сообщили в своих телеграм-каналах. Ворсина, Мозгова и Пастухова, а также бывшего координатора штаба Навального Михаила Савёлова отвезли на допрос в следственный комитет. Уголовное дело может быть связано с январскими митингами в поддержку Алексея Навального и политзаключенных.

Как пояснил Сибирь.Реалии Артём Мозгов, он проходит по делу в качестве свидетеля, но подробностей сообщить не может из-за подписки о неразглашении. По какому именно делу Мозгов выступает свидетелем - ему не сообщили. Позже Мозгова отпустили, изъяв у него технику.

Следователи также пришли с обыском к активисту Валентину Квашникову, а потом увезли его в СК. По словам жены Квашникова, ему сообщили о статусе свидетеля по уголовному делу, но по какому именно – не сказали. У Квашникова изъяли все компьютеры, флешки, телефоны и другую технику. В ходе обыска в квартире Квашниковых выломали дверь, а у жены вырвали из рук телефон.

Следователи пытались найти дома у активиста оружие, наркотики или запрещенную литературу, сообщает в телеграм-канале координатор "Открытой России" Сергей Наумов.

19 марта в Хабаровске также задержали журналиста "Арсентевских вестей" Александру Рунову, сообщает "Сота". Штаб Навального в Хабаровске сообщает о задержании их корреспондента Марии Нуйкиной за неповиновение сотруднику полиции на акции 26 декабря.