"Кошка сдохла, хвост облез". Соцсети о полемике Путина и Байдена

Сутки напролёт имя Джо Байдена полоскала половина Рунета, но в четверг днём ему наконец ответил сам Владимир Путин:

И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему "будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое.

Второе ‒ если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжёлых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути.

Знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий психологический в этом. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя оцениваем его действия и даём оценку вообще.

Что касается американского истеблишмента, руководящего, правящего класса ‒ не американского народа в целом, там, главным образом, очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе, мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем, ‒ то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях. Ведь освоение европейцами Американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племён. Затем последовал очень жёсткий, большой, тяжёлый период рабства, рабовладения, очень жестокий. Всё это идёт по истории, до сегодняшнего дня сопровождая жизнь Соединённых Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter ‒ "Жизни черных имеют значение"? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением.

Руководствуясь такими соображениями, правящий класс Соединённых Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединённые Штаты ‒ единственная страна в мире, которая применила ядерное, атомное оружие, причём против неядерного государства ‒ против Японии, Хиросимы и Нагасаки, в конце Второй мировой войны. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. Почему я об этом говорю? Потому что знаю, что Соединённые Штаты, руководство в Соединённых Штатах в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединённых Штатов и на их условиях. Хоть они и думают, что мы такие же, как и они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться.

Ответ, как можно видеть, большой и развёрнутый, но в социальных сетях больше всего заинтересовались детским стишком.

Любовь Соболь:

Владимир Путин прокомментировал тот факт, что обещал не менять пенсионный возраст: "Обманули дурака на четыре кулака".

Екатерина Барабаш:

Засмеялся. Показал язык. Крикнул: "Саечку за испуг!" Потом пошевелил чем-то в памяти и добавил: "Жухало долго не живёт – заболеет и умрёт". Хотел ещё добавить: "Кто уселся в серединке – тот и женится на свинке", но тут шестую палату позвали играть в "казаки-разбойники", и Вова побежал показывать всем, какой он крутой.

Жаль, что не я спичрайтер этого андроидного недоразумения – я бы столько всего насоветовала...

Григорий Голосов:

Не очень хорошо, когда внешней (да всей) политикой ядерной державы заведует человек, до старости лет переживающий какие-то эмоции и впечатления из дворового детства в послевоенном Ленинграде. Обижали так, что до сих пор горько, это понятно. Но не повод настолько увлекаться, чтобы произносить слова, которые во всем мире (населенном людьми, как правило, без такого опыта и склонности к простонародной русской идиоматике) поймут просто как "ты сам убийца."Если хотел это сказать, то лучше было прямо, но беда-то в том, что, кажется, не хотел. Просто само вышло, из глубин подсознания, по первому импульсу, хотя не могу исключить, что какие-то советники по пиар одобрили: "ОК, В.В.".

Роман Попков:

То есть когда Путин называл украинское правительство "хунтой", когда его пропаганда называла украинских силовиков "фашистами" – как бы имел место взгляд в зеркало и перекладывание на других своих проблем?

Павел Пряников:

Ну а в чём тут не прав Путин? Особенно вспоминая американскую историю, сформировавшую их характер? Действительно, европейские переселенцы отказывали в полной субъектности народам, которые они считали ниже себя (или вообще не признавали их за людей в биологическом смысле). Сначала индейцев, потом чёрных.

Ну и по мелочам далее – ирландцев и прочих католиков, евреев, японцев и т.д.

Или как сейчас арабов, особенно в секретных тюрьмах, типа Гуантанамо.

На равных говорят с теми, кого биологически признают равными себе.

Потому это равноправие надо иметь, чтобы был диалог.

А в остальном – речь у Путина вполне себе примирительная. Ощущение, что как раз сейчас и будет возможен диалог между США и Россией.

Некоторые обращают внимание на зловещее, по их мнению, пожелание здоровья.

Михаил Ходорковский:

"Будьте здоровы" от того, кого Байден прямо назвал "киллером". Звучит опасненько...

Ольга Маховская:

Иногда пожелание здоровья звучит как "Что б ты сдох!" Но на английский это не переводится.

Тина Канделаки:

В реакции Владимира Путина на слова Байдена (я сейчас про пожелание здоровья) можно увидеть далеко не только и не столько намек на потерю американским лидером ориентации в дипломатическом пространстве.

Даже так: настаивая на том, что ирония все-таки была, журналисты попадают в ту самую ловушку, о которой сказал Президент: проецируют свои качества на другого человека.

Но раз уж все мы человеки, позволю себе предположить, что Владимир Путин говорил скорее о библейском подходе к людям, которые (по любым причинам) оскорбляют и поносят тебя. И даже в терминах пиара это абсолютно беспроигрышная позиция.

А поговорив о Байдене, Владимир Путин поехал праздновать семилетие аннексии Крыма на стадионе "Лужники", переполненном людьми, будто и нет никакой пандемии.

Андрей Чванов:

Триумф диктатора. Мечта.

Полный стадион. Аплодисменты и овации.

Все свои. Абсолютная поддержка, поклонение и вера в исключительность вождя.

Неважно, что за пределами огороженного и охраняемого тысячами вооруженных до зубов опричниками– иной мир....

Нищие пенсионеры, ветераны, которыми он гордится, так и не дождавшиеся собственного жилья. Бедность. Дикая смертность, уровень жизни на уровне ниже среднего в мире..

Коррупция, пробившая все отрицательные рейтинги..

Преследование свободы слова, инакомыслия, ну и далее по списку.

Николай Полозов:

Митинг в Лужниках по случаю очередной годовщины крымнаш в разгар пандемии.

Никто:

Абсолютно никто:

Боженька: да я вас, голубчиков, на этот стадион 7 лет собирал.

Олег Овчаренко:

Меня распирает. Полный 80-тысячник в Лужниках? Реально? Санитарное дело против соратников Навального, значит, можно возбуждать, а тут все чисто? Массовые мероприятия запрещены, но это какое надо массовое мероприятие? Или, наверное, все 2 недели отсидели дома, чтобы поехать на концерт в честь Крыма? Слушайте, я всегда воздерживаюсь от резких оценок в соцсетях, но здесь это какое-то запредельное лицемерие.

Кристина Астафурова:

Оппозиционные митинги за Навального: нельзя-нельзя, фу, пандемия, опасно, "кудах-кудах", "санитарное дело".

Путинский концерт в Лужниках по случаю "возвращения" Крыма: да, пожалуйста, проходите, чотакова, коронавирус придумали американцы.

Тимур Тухватуллин:

Эта жесть издевательски происходит в день продления арестов фигурантам "санитарного дела".

Когда-нибудь организаторы данной акции понесут такие же последствия, какие сейчас несут люди с другим мнением. Так, "для баланса".

Владимир Варфоломеев:

Следователи и прокуроры всей страны сейчас, наверное, смотрят трансляцию из Лужников и обливаются горькими слезами: сколько новых званий, должностей и квартир можно было бы получить, если бы поступила команда открыть Санитарное дело-2.

На стадионе Путин говорил об истории:

В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства.

Но хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперёд, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно.

Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано.

Андрей Медведев:

Сегодня российский Президент сказал очень и очень важные слова.

И не только про Крым с Севастополем.

Сегодня были расставлены исторические акценты. А именно. Было сказано, что большевики по непонятным причинам передали геополитически важные пространства. Отдали их – и здесь важно определение – "квазигосударствам".

Вслух не прозвучало, но по сути понятно, что речь идет не только о Русском Донбассе. И русском Киеве. А еще и о территориях казачьих войск, о Южной Сибири. О Русском Туркестане. То есть обозначены контуры геополитической трагедии русского народа. Вместе с тем, это не значит, что кто-то завтра будет всё это требовать назад. Или устраивать войну. Вовсе нет. Упаси Бог.

Но важно, что на уровне первого лица обозначен простой тезис. "Мы все помним". Что отдали, и главное, кто это сделал. И что помнить и ценить щедрые подарки стоит всем.

Егор Холмогоров:

Наконец-то политическая мысль в Кремле дошла до моей теории условного суверенитета беловежских образований, высказанной в 2005 году: вы суверенны и независимы пока это нам не мешает и это нам не угрожает.

Еще и предложил Байдену онлайн дебаты в прямом эфире. Хехе.

И действительно – там же, в Лужниках, Путин заявил о своём желании подискутировать с президентом США.

Александр Плющев:

Кстати, готов провести дебаты Владимира Путина и Джо Байдена на моем ютуб-канале.

Опыт работы в таком формате имеется.

Со звуком проблемы решил, пишите.

Валентин Богданов:

Традиция открытых дебатов, на которые Путин вызвал Байдена– это непреложная часть американской политической культуры. Один из ее столпов. Игнорировать нельзя. Отказываться тем более. Отказ будет выглядеть не современно, не смело, но главное не по-американски. И уж тем более не по-ирландски. P.S. Теперь понятно почему он ему желал здоровья. Голова у многих в Белом доме сейчас болит.

Дмитрий Петровский:

Путин позвал Байдена подебатировать в прямом эфире. Это могли бы быть его первые дебаты. Потому что а с кем еще? Кто еще есть соизмеримого масштаба? Только президент США и есть.

Вызвал на бой за титул президента мира.

Алексей Мухин:

Сегодня Путин "сделал" Байдена. Вызов на разговор после сказанного – сильный ход. Уклонение от этого разговора – свидетельство трусости и слабости. Интересно всё же: кто поставил Байдена (да и весь Вашингтон) в это страусиное положение?

Ольга Скабеева:

А также крутое! Путин ведь что сказал? ‘Поговорить могу в пятницу и в понедельник, на выходных я в тайгу’

То есть звонит Байден в субботу. А у Путина – 'абонент временно недоступен', в Тайге связь не ловит).

Екатерина Винокурова:

Офигеть, если Байден не струсит, это будут дебаты века.

Леонид Волков:

Вау, вот что значит – пасть жертвой собственной пропаганды.

Путин, который никогда в жизни не участвовал в политических дебатах, вызывает Байдена, за плечами которого десятки конкурентных избирательных кампаний. Очевидно, потому что Путин пересмотрел Рен-ТВ и поверил в "деменцию Байдена", мне как-то сложно иначе это объяснить.

Запасаемся попкорном.

Дмитрий Колезев:

Владимир Путин, сначала отреагировав на реплику Байдена об "убийце" как-то совсем по-детски и неудачно ("Кто как обзывается, тот так и называется" – серьезно?), теперь срочно меняет тактику и предлагает Байдену встретиться в прямом эфире и "продолжить дискуссию". Фактически вызывает на дуэль. Это, конечно, совершенно беспрецедентный шаг, который подчеркивает, что и нынешняя ситуация не имеет аналогов в прошлом. Дебаты конфликтующих президентов России и США в прямом эфире? Видел ли мир нечто подобное?

Я бы сказал, что Путин пытается таким образом вырваться из изоляции, в которую его вчерашними словами загоняет Байден. С "убийцей" мало кто захочет говорить, но если сам президент США с ним дебатирует, то вроде как и можно. Байдену же теперь, как предполагает Путин, отказываться неудобно, на слабо берут. В нынешней ситуации – не самый плохой ход.

Ирина Петровская:

Вот посмотрите, как интересно разыгрывается спектакль "Наш ответ Байдену". Сначала на сцену выпускают самых рьяных – Скабееву с Поповым в программе "60 минут". Они устраивают "конкурс" на лучшее оскорбление Байдена и самый радикальный симметричный ответ Америке. Еще нет никакой официальной реакции МИДа, Пескова и тем более Путина, но они вместе с бесноватыми гостями, кажется, бегут впереди паровоза, потому что, преисполненные негодования, просто не в силах снесть обиды. "Обзываться – не наш уровень", – провозглашает Скабеева, и в эфире несется: "Старый маразматик", "Забыл выпить таблетки", "Последнее время молотит какую-то чушь", "Старичок запинается", "Деградация Байдена, деградация США", "Это не президент, а диагноз", "Раз у вас дебил у власти, значит, все американцы тоже дебилы". Ведущие и эксперты в студии в выражениях не стесняются – кашу маслом не испортишь. Варианты "симметричных" ответов один другого краше: "Увеличить численность резидентур в США, чтобы их держали за вымя"; "Рассмотреть вопрос о совместном ядерном планировании с Китаем – против США" ("А Аляску не проще забрать?" – как бы шутя, предлагает альтернативу Попов). Все вместе ухахатываются над подборкой курьезных кадров: Байден путает имена детей и внуков, забывает фамилию своего министра обороны, теряет ориентацию в хозяйственном супермаркете. Слова журналиста АВС про "Путина-убийцу" повторяются многократно. В воздухе повисает предчувствие даже не холодной, а возможной ядерной войны. Позже вступает Соловьев с компанией экспертов, на следующий день – все остальные ток-шоу. И тут выходит герой – весь в белом. Милостив, благороден, в отличие от своих "оловянных солдат",которым он, конечно, простит вчерашнюю несдержанность, зла на обидчика не держит, желает ему здоровья и приглашает к диалогу. По-доброму шутит: "Кто так обзывается, тот так и называется". Аплодисменты. Третий акт. Те же "60 минут". Легенда меняется. "Делаем вывод, – стальным голосом констатирует Скабеева, – слова Байдена НЕ деменция. НЕ старческий маразм. НЕ слабоумие. Не только слабоумие... Любой президент США, по сути, убийца. У Байдена и его соратников руки по локоть в крови, клейма, что называется, ставить негде". Ракетно-ядерный удар вроде отменяется, впечатлительные граждане, насмотревшиеся ТВ и потерявшие покой, пока могут спать спокойно. Байден, разумеется, от диалога отказывается. Кишка тонка.

Иван Преображенский:

Наконец, Владимир Путин нашел, с кем поговорить после смерти Махатмы Ганди. Вызвал Байдена на дуэль (словесную).

Ни разу Путин не участвовал в предвыборных дебатах в своей стране, потому что соперники, якобы, были ему не равны. Оказывается, им просто надо было назвать его открытым текстом убийцей, чтобы он сам пригласил на онлайн дебаты.

Анатолий Несмиян:

Это, надо понимать, троллинг – Байден и на предвыборных-то дебатах с трудом по бумажке что-то там такое произносил. И сейчас не балует журналистов пресс-конференциями. По той же причине. Путин, видимо, считает, что это он так подкалывает тонко.

Правда, у Байдена есть вполне ассиметричный ответ – просто не заметить предложения. Между прочим, не меньший троллинг, так как дуэль (а Путин фактически предлагает своеобразную дуэль) проводится между равными. Байден вполне может пожать плечами – не тот уровень для баттла.

Григорий Юдин:

Это хороший ход. И правильный ответ на него, конечно – "Почему бы тебе для начала не подискутировать публично с Алексеем Навальным? Когда ты в последний раз спорил с кем-нибудь из своих политических оппонентов? Я вон сначала со всей партией спорил, потом с Трампом два раза – а ты сразу в финал хочешь?"

Мария Певчих:

Единственный человек, с которым за 21 год правления захотел подебатировать Путин – американский президент Байден. И даже сам позвал. Кто бы Путину объяснил, что его главный оппонент сейчас не в Белом доме, а в ИК-2 в Покрове. И дебатировать нужно с ним.

Аббас Галлямов:

Предложение Путина подискутировать с Байденом заставило вспомнить его собственную мысль трёхмесячной давности:

"Есть одна вещь, на которую в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение, а именно: этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И, таким образом, для тех, кто это делает, таким образом, подтянуться до определённого уровня и сказать: вот обратите внимание, мой партнёр – это вот этот, и я такого же калибра человек. Относитесь ко мне как к человеку такого, общенационального масштаба. Это известно, во всём мире применяется этот трюк политической борьбы".

Судя по всему, Путин тоже решил применить "этот трюк политической борьбы".

А вообще, когда ты просишь дебатов, то сначала ты должен продемонстрировать, что уважаешь этот жанр. А не так – когда мне выгодно – дебатирую, когда нет – называю дебаты "трюком".

Кстати, Байден отказался.