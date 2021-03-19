В "МБХ медиа" и офис "Открытой России" пришли силовики

В московскую редакцию "МБХ медиа" пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает само издание.
"С чем это может быть связано, и планируются ли какие-то следственные действия, пока неизвестно", - говорят журналисты.
Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова сообщила, что к офису организации, судя по камерам видеонаблюдения, также пришли силовики. Камеры отвёрнуты, "виден бардак", написала она в телеграме.
В июле и сентябре прошлого года в редакции "МБХ медиа" и в офисе "Открытой России" также прошли обыски. В качестве основания в постановлениях об обысках указывалось дело ЮКОСа 2003 года – якобы на "похищенные" тогда деньги теперь финансируется деятельность этих организаций. Журналисты и активисты считают причины политическими.
17 марта Роскомнадзор потребовал от корпорации Twitter удалить аккаунт издания "МБХ медиа" в одноимённой соцсети "как нарушающего законодательство Российской Федерации". В ведомстве объяснили требование тем, что в твиттере "МБХ медиа" якобы есть информационные материалы "Открытой России", которая, как утверждают российские власти, признана нежелательной организацией на территории России.
- Российское общественное движение "Открытая Россия" формально не связано с зарегистрированными в Великобритании и связанными с Михаилом Ходорковским структурами Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), которые власти России внесли в список "нежелательных".
- Сайт "МБХ медиа" был основан в декабре 2017 года Михаилом Ходорковским, который подчеркнул, что проект не связан с "Открытой Россией", а принадлежит ему лично. В твиттере у аккаунта "МБХ медиа" более 180 тысяч подписчиков.
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