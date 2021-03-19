В "МБХ медиа" и офис "Открытой России" пришли силовики

В московскую редакцию "МБХ медиа" пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает само издание.

"С чем это может быть связано, и планируются ли какие-то следственные действия, пока неизвестно", - говорят журналисты.

Координатор "Открытой России" Татьяна Усманова сообщила, что к офису организации, судя по камерам видеонаблюдения, также пришли силовики. Камеры отвёрнуты, "виден бардак", написала она в телеграме.

В июле и сентябре прошлого года в редакции "МБХ медиа" и в офисе "Открытой России" также прошли обыски. В качестве основания в постановлениях об обысках указывалось дело ЮКОСа 2003 года – якобы на "похищенные" тогда деньги теперь финансируется деятельность этих организаций. Журналисты и активисты считают причины политическими.

17 марта Роскомнадзор потребовал от корпорации Twitter удалить аккаунт издания "МБХ медиа" в одноимённой соцсети "как нарушающего законодательство Российской Федерации". В ведомстве объяснили требование тем, что в твиттере "МБХ медиа" якобы есть информационные материалы "Открытой России", которая, как утверждают российские власти, признана нежелательной организацией на территории России.