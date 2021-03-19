Россиянин в США признал себя виновным в участии в попытке кибератаки на завод "Гигафабрика 1" компании Tesla в Неваде. Он пытался подкупить сотрудника предприятия за миллион долларов, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в его компьютерную сеть.

27-летний выпускник СПбПУ Егор Крючков был арестован в августе 2020 года. Следствие предполагает, что он — часть организованной группы хакеров, которая рассчитывала получить выкуп с компании Илона Маска.

Сам Маск в твиттере называл атаку "серьёзной". Завод Tesla в Неваде производит аккумуляторы для автомобилей компании. До пандемии на нём работали больше 10 тысяч человек. Как сообщается на сайте министерства юстиции США, приговор Крючкову должен быть вынесен 10 мая.