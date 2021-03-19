Иран проведет холодные испытания ядерного реактора

Иран проведет холодные испытания модернизированного ядерного реактора в Араке, чтобы впоследствии ввести его в эксплуатацию, сообщает Reuters со ссылкой на иранское Управление атомной энергии.

Местные СМИ цитируют представителя ведомства, который сообщил, что предстоящее тестирование состоится уже в ближайшее воскресенье и будет включать первоначальный пуск "жидкостного", а также "вспомогательного" оборудования. По его словам, это "шаг вперед" в развитии ядерной программы.

В феврале сообщалось о запуске в Иране производства металлического урана, используемого при создании атомной бомбы. Это стало очередным шагом, нарушающим ядерную сделку 2015 года. Тегеран объявил, что прекратит свои разработки только после полного снятия американских санкций. Президент США Джо Байден, напротив, недавно подписал указ об их продлении.

Отношения между двумя странами начали ухудшаться еще в президентство Дональда Трампа, покинувшего ядерную сделку в 2018 году, и дополнительно обострились – уже при новой американской администрации – после того, как ВВС США нанесли в Сирии удар по позициям проиранских формирований в ответ на февральские обстрелы американской базы в Ираке.

Несколькими днями ранее разведслужбы США объявили о том, что Иран был одним из государств, вмешавшихся в президентские выборы в 2020 году. По данным спецслужб, Тегеран стремился подорвать поддержку, которую получал Трамп со стороны почти половины избирателей.