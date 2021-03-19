Суд в Таджикистане приговорил бывшего полевого командира времён гражданской войны Худжу Каримова к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима. Участник боевых действий на стороне проправительственных сил обвинялся в убийствах, грабежах и взятии заложников. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.
61-летний Каримов, известный как Худжа-командир, до начала гражданской войны учился в Таджикском медицинском институте и работал фельдшером. Он воевал на стороне Народного фронта республики, сражавшегося на стороне правительства против Объединённой оппозиции.
В 1995 году Каримов был избран депутатом парламента, после войны — назначен главой федерации футбола Таджикистана. Он был обвинён в причастности к убийствам двух других депутатов и покинул страну, переехав в Малайзию. В 2019 он был задержан в Дубае по запросу Интерпола и через полгода экстрадирован на родину.
Собеседник Озоди в Верховном суде Таджикистана сообщил, что приговор Каримову был вынесен ещё в феврале, но может быть пересмотрен Коллегией суда по уголовным делам.
- Гражданская война в Таджикистане продолжалась с 1992 по 1997 год. Погибли, по разным оценкам, от 100 до 150 тысяч человек, всеми сторонами конфликта совершались многочисленные преступления против человечности, свыше миллиона человек стали беженцами. Оппозиция получила места в парламенте и гражданские должности, однако была фактически полностью выдавлена из легальной политической жизни в последующие годы.
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