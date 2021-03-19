Суд в Таджикистане приговорил бывшего полевого командира времён гражданской войны Худжу Каримова к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима. Участник боевых действий на стороне проправительственных сил обвинялся в убийствах, грабежах и взятии заложников. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.

61-летний Каримов, известный как Худжа-командир, до начала гражданской войны учился в Таджикском медицинском институте и работал фельдшером. Он воевал на стороне Народного фронта республики, сражавшегося на стороне правительства против Объединённой оппозиции.

В 1995 году Каримов был избран депутатом парламента, после войны — назначен главой федерации футбола Таджикистана. Он был обвинён в причастности к убийствам двух других депутатов и покинул страну, переехав в Малайзию. В 2019 он был задержан в Дубае по запросу Интерпола и через полгода экстрадирован на родину.

Собеседник Озоди в Верховном суде Таджикистана сообщил, что приговор Каримову был вынесен ещё в феврале, но может быть пересмотрен Коллегией суда по уголовным делам.