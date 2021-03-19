ВК заблокировал для жителей России паблик за равноправие ЛГБТ

Социальная сеть "Вконтакте" заблокировала для жителей России доступ к паблику "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие". Об этом сообщается на странице сообщества. Это было сделано по требованию суда в Металлургическом районе Челябинска.

Суд вынес решение ещё в 2019 году. Прокурор счёл, что в паблике есть информация, "явно пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения". А сообщения в нём создают "положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов", — передаёт Tjournal.

1 марта 2020 года в России вступил в силу закон, который обязывает сайты и соцсети удалять запрещённую информацию под угрозой штрафа. Пресс-служба "ВКонтакте" заявила, что сервис был обязан подчиниться правилам.

"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" называет себя общественным движением, объединяющим гетеросексуалов и ЛГБТ в борьбе за равноправие геев и трансгендеров. На заблокированную страницу подписаны почти 33 тысячи человек.