ВК заблокировал для жителей России паблик за равноправие ЛГБТ

Социальная сеть "Вконтакте" заблокировала для жителей России доступ к паблику "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие". Об этом сообщается на странице сообщества. Это было сделано по требованию суда в Металлургическом районе Челябинска.
Суд вынес решение ещё в 2019 году. Прокурор счёл, что в паблике есть информация, "явно пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения". А сообщения в нём создают "положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов", — передаёт Tjournal.
1 марта 2020 года в России вступил в силу закон, который обязывает сайты и соцсети удалять запрещённую информацию под угрозой штрафа. Пресс-служба "ВКонтакте" заявила, что сервис был обязан подчиниться правилам.
"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" называет себя общественным движением, объединяющим гетеросексуалов и ЛГБТ в борьбе за равноправие геев и трансгендеров. На заблокированную страницу подписаны почти 33 тысячи человек.Координатор движения Алексей Сергеев заявил на своей странице, что ожидал блокировки. "Не секрет, что паблик Альянса всегда публиковал материалы не только на ЛГБТ-тематику, но и по актуальной общественно-правозащитной повестке. Мы всегда считали, что ЛГБТ-люди - не "сферические ЛГБТ в вакууме", а прежде всего граждане страны, и горизонтальная солидарность - то, что будет способствовать переменам", — написал он. Он сообщил, что организация намерена оспорить блокировку.
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