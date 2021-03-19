Bellingcat: найдены новые доказательства в деле об убийстве Хангошвили

Украинские правоохранительные органы нашли новые доказательства по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Обнаруженные улики свидетельствуют о том, что его убийца, называющий себя Вадимом Соколовым, является на самом деле Вадимом Красиковым – человеком, который связан с российскими спецслужбами. Об этом говорится в новом совместном материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Ссылаясь на материалы украинских властей, журналисты пишут, что среди прочего – переписок, электронных сообщений и USB-флешек – правоохранители нашли фотографии человека, которого они идентифицировали как Вадима Красикова. Это подтверждается в том числе свидетельством о браке, которое было найдено вместе с фото, сказано в публикации. На соответствующих изображениях – тот же человек, которого сейчас судят в Берлине, говорится в расследовании. Среди отличительных примет названа узнаваемая татуировка на левом плече.

Согласно The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры. Как предполагает издание, новые доказательства покажут, что “Вадим Соколов” существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.