Bellingcat: найдены новые доказательства в деле об убийстве Хангошвили

Украинские правоохранительные органы нашли новые доказательства по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Обнаруженные улики свидетельствуют о том, что его убийца, называющий себя Вадимом Соколовым, является на самом деле Вадимом Красиковым – человеком, который связан с российскими спецслужбами. Об этом говорится в новом совместном материале Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Ссылаясь на материалы украинских властей, журналисты пишут, что среди прочего – переписок, электронных сообщений и USB-флешек – правоохранители нашли фотографии человека, которого они идентифицировали как Вадима Красикова. Это подтверждается в том числе свидетельством о браке, которое было найдено вместе с фото, сказано в публикации. На соответствующих изображениях – тот же человек, которого сейчас судят в Берлине, говорится в расследовании. Среди отличительных примет названа узнаваемая татуировка на левом плече.
Согласно The Insider, данные от украинских властей могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры. Как предполагает издание, новые доказательства покажут, что “Вадим Соколов” существует исключительно в поддельных документах, выданных Красикову российской разведкой для сокрытия своей личности и совершения убийства на территории Германии.
- Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность ещё не установлена.
- Суд по делу об убийстве Хангошвили начался в октябре 2019 года. Он был застрелен в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Обвиняемый – гражданин России, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских властей. Федеральная прокуратура Германии в своём обвинительном заключении возложила на российское руководство ответственность за то, что они отдали приказ совершить убийство.
- 3 декабря была опубликована первая часть расследования Bellingcat. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.
- Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским – в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нём же скрылся. Bellingcat отмечает также, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.
- В тот же день агентства сообщили, что немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства Хангошвили. Официально власти Германии на следующий день заявили, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на саммите НАТО, что Германия приняла решение о высылке дипломатов, когда стало понятно, что Россия не сотрудничает со следствием.
- Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.